Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബഹ്​റൈനിലെ ഇറാൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 March 2026 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 25 March 2026 9:41 AM IST

    ബഹ്​റൈനിലെ ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ ശക്​തമായി അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്​റൈനിലെ ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ ശക്​തമായി അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ
    cancel

    ദുബൈ: ബഹ്​റൈനെ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ ഇറാൻ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ. ആക്രമണത്തിൽ യു.എ.ഇ സായുധസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൊറോക്കൻ സിവിലിയൻ കോൺട്രാക്ടർ കൊല്ലപ്പെടുകയും, യു.എ.ഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ചില ബഹ്റൈൻ സൈനികർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​.

    സംഭവം ബഹ്റൈന്റെ പരമാധികാരത്തിന്‍റെ ലംഘനവും പ്രദേശത്തിന്റെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയുമാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെയും മേഖലയുടെയും സുരക്ഷക്ക്​ ഭീഷണിയാകുന്ന അപകടകരമായ നടപടിയെ സംഭവം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ബഹ്റൈനിന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച യു.എ.ഇ, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിനും മൊറോക്കോ ജനതക്കും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന്​ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Condemns, Iran attack, Bahrain, UAE
    News Summary - UAE strongly condemns Iran's attack on Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X