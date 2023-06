cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ഖം സ്‌​കാ​ന്‍ ചെ​യ്ത് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങ​ണോ? ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. നി​ര്‍മി​ത​ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​മാ​യും ക്ലൗ​ഡ് സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യും സം​ഗ​മി​പ്പി​ച്ച് ആ​സ്ട്രാ ടെ​ക് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് റീം ​ഐ​ല​ന്‍ഡി​ലെ സ്‌​കൈ ട​വ​റി​ലെ ബി ​സ്‌​റ്റോ​റി​ല്‍ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖം സ്‌​കാ​ന്‍ ചെ​യ്ത് ജ്യൂ​സോ കാ​പ്പി​യോ ബ്ര​ഡോ മി​ഠാ​യി​ക​ളോ ക​ടി​ക​ളോ ഒ​ക്കെ വാ​ങ്ങാം. മു​ഖം സ്‌​കാ​ന്‍ ചെ​യ്താ​ണ് പ​ണ​മ​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​ത്രം. ഭാ​വി​യി​ലെ ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ത്തെ​യാ​ണ് ബി ​സ്​​റ്റോ​ർ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​സ്ട്രാ ടെ​ക്കി​ലെ ഇ- ​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ വ​ലേ​രി​യ തോ​ര്‍സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ബി ​സ്റ്റോ​റി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഭാ​വി​യി​ലെ ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന്റെ രീ​തി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​വും. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ളി​ത​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും ബി ​സ്റ്റോ​റി​ല്‍ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ​മാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നും അ​വ​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബി​എ​സ്റ്റോ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ആ​ദ്യ​മൊ​രു ഡി​സ്‌​പ്ലേ സ്‌​ക്രീ​ന്‍ കാ​ണാ​നാ​വും. സ്‌​ക്രീ​നി​ല്‍ തൊ​ടു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സ്‌​കാ​ന്‍ ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മാ​ദ്യം. ബാ​ങ്ക് കാ​ര്‍ഡ് ടാ​പ് ചെ​യ്‌​തോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഫേ​സ് പേ ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചോ പ​ണ​മ​ട​ക്കാം. ഫേ​സ് പേ ​ആ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്തു ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യ​ണം. ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യാ​ല്‍ ബി ​സ്റ്റോ​റി​ന്റെ ഗേ​റ്റ് തു​റ​ക്ക​പ്പെ​ടും. ക​ട​യ്ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ഇ​വ​ര്‍ എ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ അ​പ്പ​പ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ സെ​ന്‍സ​റു​ക​ള്‍ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ഷോ​പ്പി​ല്‍ നി​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പാ​യി ബി​ല്ല് ന​ല്‍കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. 2021 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ല്‍ ദു​ബൈ​യി​ല്‍ നി​ര്‍മി​തി​ബു​ദ്ധി​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ​യ​ര്‍ഫോ​ര്‍ സി​റ്റി പ്ല​സ് തു​റ​ന്നി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

UAE shoppers can ‘pay with their face’ at futuristic AI-powered shop where cash and cards are not needed