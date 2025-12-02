Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 2 Dec 2025 8:11 AM IST
    date_range 2 Dec 2025 8:11 AM IST

    യു.​എ.​ഇ ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​നം: കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി

    യു.​എ.​ഇ ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​നം: കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി
    ബി. ​ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ​ന്‍, ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ പ്ര​സാ​ദ്, ജെ.​ആ​ര്‍.​സി. ബാ​ബു,

    ഷാ​ര്‍ജ: എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം സേ​വ​നം തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ 16ാമ​ത് വ​ര്‍ഷം യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് ബി. ​ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ​ന്‍ (ചെ​യ​ര്‍.), സാ​ജ​ന്‍ സ​ത്യ​ന്‍ (വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍.), ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ പ്ര​സാ​ദ് (സെ​ക്ര.), ജെ.​ആ​ര്‍.​സി. ബാ​ബു (ട്ര​ഷ.), സി​ജു മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി (ജ​ന.​ക​ണ്‍.) എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്‍ (മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ.), ഡോ. ​എം.​എ​ന്‍. സോ​മ​ന്‍, തു​ഷാ​ര്‍ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി, സ​ന്തോ​ഷ് അ​ര​യ​ക്ക​ണ്ടി (ര​ക്ഷാ.), കെ.​എ​സ്. വാ​ച​സ്പ​തി (അ​ഡ്വൈ​സ​ര്‍). 93ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ടി​ന് അ​ജ്മാ​നി​ലാ​ണ് എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യു.​എ.​ഇ ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ന്യാ​സി ശ്രേ​ഷ്ഠ​ര്‍ ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​ജ്മാ​നി​ലെ ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു.​എ.​ഇ.​ഇ​യി​ലെ എ​ട്ട് എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം യൂ​നി​യ​നു​ക​ളെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ല സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘ​വും തീ​ർ​ഥാ​ട​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

