Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 8:21 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:21 PM IST

    ഗസ്സയിലേക്ക് സഹായവുമായി​ യു.എ.ഇ; ഒമ്പതാമത്തെ കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടു

    7,000 ടൺ ആവശ്യ വസ്തുക്കളാണ്​ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​
    Hamdan Humanitarian Ship Before Departure at Khalifa Port in Abu Dhabi
    ഹംദാൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ കപ്പൽ അബൂദബിയിലെ ഖലീഫ തുറമുഖത്ത്​ പുറപ്പെടുന്നതിന്​ മുമ്പ്​

    ദുബൈ: യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന്​ ദുരിതത്തിലായ ഗസ്സയിലേക്ക്​ യു.എ.ഇയുടെ ഒമ്പതാമത്​ സഹായക്കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടു. ‘ഗാലൻറ്​ നൈറ്റ്​ 3’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ്​ ഹംദാൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ കപ്പൽ അബൂദബിയിലെ ഖലീഫ തുറമുഖത്തുനിന്ന്​ ശനിയാഴ്ച പുറപ്പെട്ടത്​. എമിറേറ്റ്​സ് റെഡ്​ ക്രസൻറ്​ അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ചാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. ഈജിപ്തിലെ അൽ ആരിഷ്​ തുറമുഖത്തെത്തുന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന്​ സഹായ വസ്തുക്കൾ കരമാർഗം ഗസ്സയിലെത്തിക്കാനാണ്​ തീരുമാനം.

    ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക്​ യു.എ.ഇ നൽകിവരുന്ന മാനുഷിക സഹായത്തിൻറെ തുടർച്ചയായാണ്​ സഹായക്കൽ പുറപ്പെട്ടത്​. ഭക്ഷണം, മെഡിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ, മറ്റു റിലീഫ്​ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയടക്കം 7,000 ടൺ സാധനങ്ങളാണ്​ കപ്പലിലുള്ളത്​. 5,000 ടൺ ഭക്ഷ്യ പാർസലുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾക്ക്​ ആവശ്യമായ 1,900 ടൺ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ, 100 ടൺ മെഡിക്കൽ ടെൻറുകൾ, അഞ്ച്​ ആംബുലൻസുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

    യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ ജീവകാരുണ്യ, മാനുഷിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിലാണ്​ സഹായവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസങ്ങളിലായാണ്​ സാധനങ്ങൾ കപ്പലിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്​. അൽ ദഫ്​റ മേഖലയിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയും എമിറേറ്റ്​സ്​ റെഡ്​ ക്രസൻറ്​ അതോറിറ്റി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻറെ നിർദേശപ്രകാരമാണ്​ കപ്പൽ ഗസ്സയിലേക്ക്​ അയച്ചത്​.

    കഴിഞ്ഞ മാസം ഗസ്സയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്​ 7,166 ടൺ സഹായ വസ്തുക്കളുമായി യു.എ.ഇയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ ‘ഖലീഫ’ ഗസ്സയിലേക്ക്​ അയച്ചിരുന്നു. 4,372 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, 1,433 ടെൻറുകൾ അടക്കമുള്ള താമസസൗകര്യങ്ങൾ, 860 ടൺ മെഡിക്കൽ വസ്​തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, കിടക്കകൾ, ഹൈജീൻ കിറ്റുകൾ, മറ്റു അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണ്​ കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോയത്​​. അതോടൊപ്പം ഗസ്സയിലെ ആരോഗ്യ മേഖലക്ക്​ വലിയ സഹായമാകുന്ന ഫീൽഡ്​ ആശുപ​ത്രിയും എത്തിച്ചിരുന്നു​. ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക്​ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതിന്​ 20 ടാങ്കുകളും എത്തിച്ചു. 2023 മുതൽ ഗസ്സയിലേക്ക്​ യു.എ.ഇ തുടർച്ചയായി സഹായം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും യു.എ.ഇ സഹായട്രക്കുകൾ ഗസ്സയിൽ ആവിശ്യ സാധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഗസ്സയിൽ പരിക്കേറ്റ നിരവധിപേരെ അബൂദബിയിൽ എത്തിച്ച്​ ചികിൽസ നൽകുന്ന പദ്ധതിയും നടപ്പിലാകിവരുന്നുണ്ട്​.

