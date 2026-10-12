ഗസ്സയിലേക്ക് യു.എ.ഇയുടെ സഹായം

ഗസ്സയിലേക്ക് യു.എ.ഇയുടെ സഹായംtext_fields
അബൂദബി: യു.എ.ഇയുടെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിന്റെ ഭാഗമായി 259 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി രണ്ട് വാഹനവ്യൂഹം ഗസ്സമുനമ്പിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആകെ 20 ട്രക്കുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിയത്. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും അവരുടെ ജീവൽപ്രധാനമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുമുള്ള യു.എ.ഇയുടെ ‘ഓപറേഷൻ ഷിവാൽറസ് നൈറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സഹായം.
പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഗസ്സയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആകെ ട്രക്കുകളുടെ എണ്ണം 14,519 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിലൂടെ ഇതുവരെ 137,241 ടൺ മാനുഷിക സഹായ സാമഗ്രികളാണ് ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് എത്തിച്ചത്. ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ദൗത്യം നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.
ഈജിപ്തിലെ അൽ അരീശ് നഗരത്തിലുള്ള യു.എ.ഇ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ എയ്ഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സെന്റർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സഹായ സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുന്നതും തരംതിരിക്കുന്നതും ഗസ്സയിലേക്ക് അയക്കുന്നതും. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ എത്തിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ വാഹനവ്യൂഹം അയക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് സംഘം.
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