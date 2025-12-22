Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 7:39 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 7:39 PM IST

    സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ കുതിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    -എണ്ണയിതര വിദേശ വ്യാപാരം 1.7 ലക്ഷം കോടി ദിർഹമിലെത്തി
    സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ കുതിച്ച്​ യു.എ.ഇ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ലോകത്ത്​ അതിവേഗം വികസിക്കുന്ന സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥയായി യു.എ.ഇ മാറുന്നു. എണ്ണയിതര ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിദേശ വ്യാപാരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കുതിപ്പാണ്​​​ സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥക്ക്​ കരുത്തേകിയത്​​. ആഭ്യന്തര, വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലെ വർധന, ബിസിനസ്​ സമൂഹത്തിന്​ അനുകൂലമായ നിയമങ്ങൾ, സുഗമമായ നിയന്ത്രണ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയും സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായി.

    ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്‍റെ എണ്ണയിതര വിദേശ വ്യാപാരം 24.5 ശതമാനം ഉയർന്ന്​ 1.7 ലക്ഷം കോടി ദിർഹമായി . ആഗോള വളർച്ച നിരക്കിന്‍റെ 15 മടങ്ങ്​ കൂടുതലാണിത്​. ​യു.എൻ കോൺഫറൻസ്​ ഓൺ ട്രേഡ്​ ആൻഡ്​ ഡെവലപ്​മെന്‍റ്​ (യു.എൻ.സി.ടി.എ.ഡി) വേൾഡ്​ ഇൻവെസ്റ്റ്​മെന്‍റ്​ റിപ്പോർട്ട്​ 2025ലെ റാങ്കിങ്ങിൽ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ യു.എ.ഇയുടെ സ്ഥാനം ആഗോള തലത്തിൽ 10 ആണ്​.

    അന്താരാഷ്​ട്ര നാണ്യനിധി യു.എ.ഇയുടെ 2025ലെ വളർച്ച 4.8 ശതമാനമാകുമെന്ന്​ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ശക്​തമായ സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തിന്‍റെയും മികച്ച സാമ്പത്തിക നയത്തിന്‍റെയും കരുത്തിൽ​ യു.എ.ഇയുടെ സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥ മികച്ച വളർച്ച നേടുമെന്ന്​​ ആഗോള റേറ്റിങ്​ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഫിച്ച്​, മൂഡീസ്​​, എസ്​ ആൻഡ്​ പി ഗ്ലോബൽ എന്നിവയും പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

    യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തി ഈ വർഷം സെപ്​റ്റംബറോടെ 5.10 ലക്ഷം കോടി ദിർഹമായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇതേ കാലയളവിൽ അറ്റ ക്രഡിറ്റ്​ 2.47 ലക്ഷം കോടി ദിർഹമായും വർധിച്ചു. സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിലേക്ക്​ പ്രവേശനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട്​ യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഇൻക്ലൂഷൻ സ്​ട്രാറ്റജി 2026-2030ന്​ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്​.

    ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മൊത്ത ഉത്​പാദന (ജി.ഡി.പി) വളർച്ച 4.2 ശതമാനമാണ്​. എണ്ണയിതര മേഖലയിലെ ജി.ഡി.പി 5.7 ശതമാനമായി ഉയർന്ന്​ 720 ശതകോടി ദിർഹമിലെത്തി. യഥാർഥ ജി.ഡി.പിയുടെ 77.5 ശതമാനം വരുമിത്​. എണ്ണ ഉത്​പാദന മേഖലയുടെ സംഭാവന 22.5 ശതമാനമാണെന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​ കണക്കുകൾ വ്യക്​തമാക്കുന്നു. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക്​ 92.4 ശതകോടി ദിർഹമിന്‍റെ ബജറ്റിനാണ്​ യു.എ.ഇ അംഗീകരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Economic GrowthInternational Monetary FundUAE Central Bank
    News Summary - UAE sees surge in economic growth
    Similar News
    Next Story
    X