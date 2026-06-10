യു.എ.ഇ-സൗദി സംയുക്ത ഓപറേഷൻ; മയക്കുമരുന്ന് സംഘം പിടിയിൽ

യു.എ.ഇ-സൗദി സംയുക്ത ഓപറേഷൻ; മയക്കുമരുന്ന് സംഘം പിടിയിൽtext_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെയും സൗദി അറേബ്യയിലെയും സുരക്ഷാ അധികൃതർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപറേഷനിലൂടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് തടഞ്ഞു. 267,300 ആംഫെറ്റാമൈൻ മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകൾ കടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ദുബൈ പൊലീസ് ജനറൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ഏകോപനത്തോടെ നാഷനൽ ആന്റി-നാർക്കോട്ടിക്സ് അതോറിറ്റിയും, ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായാണ് ദൗത്യം നിർവഹിച്ചതെന്ന് വാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രഹസ്യവിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീങ്ങിയ അധികൃതർക്ക്, മയക്കുമരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അവ പിടിച്ചെടുക്കാനും സംഘത്തിലെ മുഴുവൻ പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു.
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