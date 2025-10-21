Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദീപാവലി ആശംസ അറിയിച്ച്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:58 AM IST

    ദീപാവലി ആശംസ അറിയിച്ച് യു.എ.ഇ ഭരണാധികാരികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹി​ന്ദി​യി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​
    ദീപാവലി ആശംസ അറിയിച്ച് യു.എ.ഇ ഭരണാധികാരികൾ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ​യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​ന​വും ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ.

    യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം എ​ന്നി​വ​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ശം​സാ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​റ​ബി​ക്കി​നും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​നും പു​റ​മെ, ഹി​ന്ദി​യി​ലും സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്,​ വ​രും​കാ​ലം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന്​ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ദീ​പാ​വ​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAEDiwali greetingsUAE rulers
    News Summary - UAE rulers extend Diwali greetings
    Similar News
    Next Story
    X