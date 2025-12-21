Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightത​ണു​പ്പി​ല​മ​ർ​ന്ന്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:34 AM IST

    ത​ണു​പ്പി​ല​മ​ർ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ;​ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സി​ൽ താ​പ​നി​ല 3.5 ഡി​ഗ്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ണു​പ്പി​ല​മ​ർ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ;​ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സി​ൽ താ​പ​നി​ല 3.5 ഡി​ഗ്രി
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മൂ​ന്നു​ ദി​വ​സ​മാ​യി പെ​യ്ത അ​തി​ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വീ​ണു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ താ​പ​നി​ല​യാ​ണ്​ ​റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വി​നോ​ദ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 12 വ​രെ 3.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ്​ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്​ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ താ​പ​നി​ല. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്​ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്​ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ന്​ പേ​രു​​കേ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞി​ടി​ച്ചി​ലി​നും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​നും​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചി​ല റോ​ഡു​ക​ളും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന്​ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ദു​ബൈ​യി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി താ​പ​നി​ല 10 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക്​ താ​ഴ്ന്നി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ്​ ചി​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - UAE reels under cold weather; temperature in Jebel Jais drops to 3.5 degrees
    Similar News
    Next Story
    X