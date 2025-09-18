Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Sept 2025 7:23 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 7:23 AM IST

    അഫ്​ഗാനിലേക്ക്​ കൂടുതൽ സഹായമെത്തിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    11 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്​ എ​ത്തി​ച്ച​ത്​
    അഫ്​ഗാനിലേക്ക്​ കൂടുതൽ സഹായമെത്തിച്ച്​ യു.എ.ഇ
    ദു​ബൈ: ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ അ​ഫ്​​ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക​ളെ​ത്തി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ. 11ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള 40 ട​ൺ സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്​ ദു​ബൈ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​യ​ച്ച​ത്. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ അ​ഫ്​​ഗാ​നി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​ഹാ​യ​മാ​ണി​ത്. ടെൻറു​ക​ൾ, താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ഭൂ​ക​മ്പ ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 50,000 ത്തി​ലേ​റെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​സ​ഹാ​യം ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ്​ സ​ഹാ​യം അ​ഫ്​​ഗാ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച 84ട​ൺ സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്​ ഭൂ​ക​മ്പ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ച്ച​ത്. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം 34 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ 2,200ലേ​റെ പേ​രാ​ണ്​ അ​ഫ്​​ഗാ​നി​ലെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്.

