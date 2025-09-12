Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 8:50 AM IST

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സ​ലാ​ല​യി​ലെ റോ​യ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും സ​ലാ​ല​യി​ലെ അ​ൽ ഹു​സ്ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും പാ​ത​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്.

    പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും അ​ന്ത​സ്സു​ള്ള​തും സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ശൈ​​ഖ് മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ബി​​ൻ സാ​​യി​​ദ് ആ​​ൽ ന​​ഹ്​​​യാ​​ൻ സ​ലാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ലാ​ല​യി​ലെ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsVisitsUAE presidentOman
