പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സന്ദർശിച്ച് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ്
അബൂദബി: യു.എ.ഇ സായുധ സേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡർ കൂടിയായ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സന്ദർശിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ, സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.വിവിധ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള സൈനിക സന്നദ്ധതയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദിന് സായുധ സേനയുടെ സന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ചും നിലവിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചുനൽകി.
ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം, അൽഐൻ മേഖലയിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായ ശൈഖ് ഹസ്സാ ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ, പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫാളൻ ഹീറോസ് അഫയേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ശൈഖ് ദിയാബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സന്ദർശനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
