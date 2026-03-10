Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സന്ദർശിച്ച്​ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​

    പ്രതിരോധ, സൈനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സന്നദ്ധത വിലയിരുത്തി
    പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സന്ദർശിച്ച്​ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​
    പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും മറ്റും സംസാരിക്കുന്ന ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ

    അബൂദബി: യു.എ.ഇ സായുധ സേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡർ കൂടിയായ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സന്ദർശിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ, സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.വിവിധ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള സൈനിക സന്നദ്ധതയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചു.

    പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദിന് സായുധ സേനയുടെ സന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ചും നിലവിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള അതിന്‍റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചുനൽകി.

    ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം, അൽഐൻ മേഖലയിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായ ശൈഖ്​ ഹസ്സാ ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ, പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്​ ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ്​ ആൻഡ്​ ഫാളൻ ഹീറോസ് അഫയേഴ്​സ്​ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ശൈഖ്​ ദിയാബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സന്ദർശനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    UAE President visits Ministry of Defense
