    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും
    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്​
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തും. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധ​വും സ​മ​ഗ്ര​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​തു മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി ‘വാം’ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹം​ദാ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് ആ​ല്‍ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്റെ 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ലെ ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നും മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ക്കും ശേ​ഷ​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​യ​ത​​ന്ത്ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​മാ​ണ് പു​ല​ര്‍ത്തി​പ്പോ​രു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ(​സെ​പ) ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്​ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട്​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​റ​ന്‍സി ഇ​ട​പാ​ട് സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്രാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യാ​സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച​യാ​വും. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘ​വും ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​നു​ഗ​മി​ക്കും.

