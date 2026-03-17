    date_range 17 March 2026 7:28 PM IST
    date_range 17 March 2026 7:28 PM IST

    യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റും ജോർഡൻ രാജാവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    മേഖലയിലെ ഇറാന്‍റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ ചർച്ചയായി
    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ ജോർഡൻ രാജാവ്​ അബ്​ദുല്ല രണ്ടാമനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം, ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം എന്നിവർ സമീപം

    ദുബൈ: യു.എ.ഇ ​സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ജോർഡൻ രാജാവ്​ അബ്​ദുല്ല രണ്ടാമനുമായി പ്രസിഡന്റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്റും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം, ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    നേതാക്കൾ പരസ്പരം ഈദ്​ ആശംസകൾ കൈമാറുകയും രാജ്യങ്ങൾക്ക്​ സമാധാനവും പുരോഗതിയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ള ഇറാന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളും അതിന്റെ സുരക്ഷ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യു.എ.ഇ സുരക്ഷക്കായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ജോർഡന്‍റെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    യു.എ.ഇയും ജോർഡന്റെ സുരക്ഷക്ക്​ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തരമായി സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച്​ സംഭാഷണത്തിനും നയതന്ത്രത്തിനും മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിരവധി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.

    TAGS: Discussion Jordan King Gulf News Uae Sheikh Muhammed bin Rashid Al Maktoum US Israel Iran War
