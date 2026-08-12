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    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 11:07 PM IST

    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശകനായി യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​

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    ലുലു ഗ്രൂപ്​ ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശകനായി യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​
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    അബൂദബി: ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം അബൂദബിയിലെ മുശ്റിഫ് മാളിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് എത്തിയവർ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ പൊടുന്നനെ കടന്നുവന്ന സന്ദർശകനെ കണ്ട് ഞെട്ടി. യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാനായിരുന്നു ആ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശകൻ.

    ലുലു ഗ്രൂപ്​ ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലുലു അധികൃതർ പ്രസിഡന്‍റിനെ വരവേറ്റു. രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭരണാധികാരിയെ നേരിൽ കണ്ടതിന്‍റെ ത്രില്ലിൽ കൈവിശിക്കാണിച്ചവരെയെല്ലാം പ്രസിഡന്‍റ്​ പ്രത്യഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

    തനിക്കായി മാളിലെ ലിഫ്റ്റുകളോ, വഴികളോ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് നേരത്തേ നിർദേശം നൽകിയാണ് പ്രസിഡന്‍റ്​ എത്തിയതെന്ന് ജീവനക്കാരെ ഉദ്ധരിച്ച് യു.എ.ഇ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സന്ദർശനവേളയിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്​ ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി, മറ്റ് പ്രമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

    മുശ്​രിഫ്​ മാളിലുള്ള ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ചുറ്റിക്കണ്ട ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​​, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുമായും ഉപഭോക്താക്കളുമായും സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. യു.എ.ഇയിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ലുലു ഗ്രൂപ്​ നൽകുന്ന മികച്ച സേവനങ്ങളെയും വിവിധ സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രതിസന്ധിയുടെ നാളുകളിൽ യു.എ.ഇക്കൊപ്പം നിന്നതിനും അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കിയതിനും ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ലുലു അധികൃതർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു.

    ലുലു ജീവനക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി അവരോട് സുഖവിവരങ്ങൾ തിരക്കിയാണ് പ്രസിഡന്‍റ്​ മുശ്റിഫ് മാളിൽനിന്ന് മടങ്ങിയത്. അവർക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുക്കാനും സമയം ചെലവിട്ടു. അപ്രതീക്ഷിതമായി യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റിനെ നേരിൽ കാണാനും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും സാധിച്ച സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ജീവനക്കാരും മാളിലെത്തിയ ഉപഭോക്​താക്കളുമെല്ലാം. അമ്പത് മിനിറ്റോളം മാളിൽ ചെലവിട്ട പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ്.

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    TAGS:LuLu HypermarketMA Yusuff AliUAE presidentSheikh Mohamed bin Zayed
    News Summary - UAE President makes surprise visit to Lulu
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