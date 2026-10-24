ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മിന്നുംപ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ജിയു-ജിത്സു ടീമിനെ സ്വീകരിച്ച് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ്text_fields
ദുബൈ: ജപ്പാനിൽ നടന്ന 20-ാമത് ഐചി-നഗോയ 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അഞ്ചു സ്വർണമെഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെ മിന്നുംപ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച യു.എ.ഇ ജിയു-ജിത്സു ടീമിനെ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ സ്വീകരിച്ചു. അബൂദബിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടീം അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിശീലകരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ ടീം അംഗങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് അഭിനന്ദിച്ചു. താരങ്ങളുടെയും പരിശീലകരുടെയും സ്റ്റാഫുകളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടം. അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അത്ലറ്റുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
കായിക മേഖലക്ക് യു.എ.ഇ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ മേഖലയുടെ വളർച്ചക്ക് തുടർന്നും പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കായിക രംഗത്ത് കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഈ നേട്ടം പ്രചോദനമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
രാജ്യത്തിന്റെ പേര് അന്താരാഷ്ട്ര കായിക വേദികളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് യു.എ.ഇ ജിജു-ജിത്സു ടീം അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾക്കായി മുന്നേറുമെന്നും ടീം അംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.