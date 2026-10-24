Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മിന്നുംപ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ജിയു-ജിത്സു ടീമിനെ സ്വീകരിച്ച് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​

    text_fields
    bookmark_border
    UAE
    cancel
    camera_alt

    യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാനൊപ്പം ജിയു-ജിത്സു ടീം

    ദുബൈ: ജപ്പാനിൽ നടന്ന 20-ാമത് ഐചി-നഗോയ 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അഞ്ചു സ്വർണമെഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെ മിന്നുംപ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച യു.എ.ഇ ജിയു-ജിത്സു ടീമിനെ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ സ്വീകരിച്ചു. അബൂദബിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടീം അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിശീലകരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ ടീം അംഗങ്ങളെ പ്രസിഡന്‍റ്​ അഭിനന്ദിച്ചു. താരങ്ങളുടെയും പരിശീലകരുടെയും സ്റ്റാഫുകളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടം. അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അത്​ലറ്റുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

    കായിക മേഖലക്ക്​ യു.എ.ഇ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്നും രാജ്യത്തിന്‍റെ യശസ്സ്​ ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ മേഖലയുടെ വളർച്ചക്ക്​ തുടർന്നും പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കായിക രംഗത്ത് കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഈ നേട്ടം പ്രചോദനമാകുമെന്ന്​ അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    രാജ്യത്തിന്‍റെ പേര് അന്താരാഷ്ട്ര കായിക വേദികളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് യു.എ.ഇ ജിജു-ജിത്സു ടീം അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾക്കായി മുന്നേറുമെന്നും ടീം അംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - UAE President Honors Champions
    Next Story
    X