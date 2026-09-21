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    ശൈഖ്​ അഹമ്മദിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച്​ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്

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    ദുബൈ: യു.എ.ഇ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​​ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമിന്‍റെ സഹോദരൻ ശൈഖ്​ അഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ അനുശോചിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെയായിരുന്നു ശൈഖ്​ അഹമ്മദിന്‍റെ അന്ത്യം.

    സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ‘എക്സി’ലാണ് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ തന്‍റെ അനുശോചന സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചത്. യു.എ.ഇയുടെ രൂപീകരണ കാലം മുതൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ വികസനത്തിൽ ശൈഖ്​ അഹമ്മദ് നൽകിയ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകൾ രാഷ്ട്രപുരോഗതിക്ക് എന്നും പ്രചോദനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു. പരേതന് സർവശക്തൻ നിത്യശാന്തി നൽകട്ടെയെന്നും കുടുംബത്തിന് ഈ വേർപാട് താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് നൽകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രാർഥിച്ചു.

    ശൈഖ്​ അഹമ്മദിന്‍റെ വേർപാടിൽ ദുബൈ റൂളേഴ്സ് കോർട്ട് അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുബൈ എമിറേറ്റിലുടനീളം 10 ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്​. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ദുഃഖാചരണം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. ദുഃഖാചരണ കാലയളവിൽ ദുബൈയിലുടനീളം ദേശീയ പതാക പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടും.

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    News Summary - UAE President expresses condolences over the passing of Sheikh Ahmed
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