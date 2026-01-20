Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    20 Jan 2026 7:53 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 7:53 PM IST

    ‘ബോർഡ്​ ഓഫ്​ പീസി’ലേക്ക്​ ട്രംപിന്‍റെ ക്ഷണം​ സ്വീകരിച്ച്​ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​

    ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ രണ്ടാംഘട്ടത്തിന്‍റെ മേൽനോട്ട സമിതിയാണിത്​
    'ബോർഡ്​ ഓഫ്​ പീസി'ലേക്ക്​ ട്രംപിന്‍റെ ക്ഷണം​ സ്വീകരിച്ച്​ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​
    ​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ

    ദുബൈ: ഗസ്സയിലെ സമധാന ശ്രമങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമിതിയായ ബോർഡ്​ ഓഫ്​ പീസിലേക്കുള്ള യു.എസ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഡോണൾഡ്​ ട്രംപിന്‍റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച്​ യു.എ.ഇ ​പ്രസിഡൻറ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ. ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാനാണ്​ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്​.

    ഗസ്സക്ക്​ വേണ്ടിയുള്ള ട്രംപിന്റെ 20 ഇന സമാധാന പദ്ധതി പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്​ തീരുമാനമൈന്ന്​ ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല പ്രസ്താവിച്ചു. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ സാക്ഷാൽകരിക്കുന്നതിന്​ ഇത്​ നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘ബോർഡ്​ ഓഫ്​ പീസി’ന്‍റെ ദൗത്യത്തിൽ സജീവമായി സംഭാവന ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയും സുസ്ഥിരതയും സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കാനും യു.എ.ഇ സന്നദ്ധമാണെന്നും ട്രംപിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലും ലോക സമാധാനത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിലും ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    ഗസ്സയുടെ പുനർനിർമാണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ഇടക്കാല ഫലസ്തീൻ സർക്കാറിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ്​ സമാധാന സമിതി രൂപപ്പെടുത്തിയത്​. യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, മുൻ യു.കെ പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ബോർഡിലുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ്​ ട്രംപ് ഗസ്സ സമാധാന ബോർഡ് രൂപീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. 60 രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളെ ബോർഡിലേക്ക്​ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്​.


