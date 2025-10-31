Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    യു.എ.ഇയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില​ കുറഞ്ഞു​; നാളെ മുതൽ പ്രാബല്ല്യത്തിൽ

    യു.എ.ഇയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില​ കുറഞ്ഞു​; നാളെ മുതൽ പ്രാബല്ല്യത്തിൽ
    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ നവംബർ മാസത്തെ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ​പെട്രോൾ, ഡീസൽ നിരക്കിൽ കുറവ്​. കഴിഞ്ഞ മാസം നേരിയ വർധവ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ്​ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്​.

    സൂപ്പർ 98 പെട്രോളിന്​ 2.63 ദിർഹമാണ്​ പുതിയ നിരക്ക്​. കഴിഞ്ഞ മാസമിത്​ 2.77ദിർഹമായിരുന്നു. 2.66ദിർഹമായിരുന്ന സ്​പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ നിരക്ക്​ 2.51 ദിർഹമായും 2.58ദിർഹമായിരുന്ന ഇപ്ലസ്​ 91 പെ​ട്രോൾ നിരക്ക്​ 2.44ദിർഹമായും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. ഡീസലിന്​ പുതിയ നിരക്ക്​ 2.67ദിർഹമാണ്​. ഒക്​ടോബറിൽ നിരക്ക്​ 2.71ദിർഹമായിരുന്നു.

    വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി 12 മണി മുതൽ പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ആഗോള വിപണിയിലെ ക്രൂഡ്​ ഓയിൽ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്​ യു.എ.ഇയിലും ഇന്ധന വില നിർണയ സമിതി ഓരോ മാസവും ഇന്ധനവില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്​. നിരക്ക്​ മാറ്റം ടാക്സി നിരക്കിലും മറ്റും പ്രതിഫലിക്കും.

    നിരക്ക്​ കുറഞ്ഞത്​ പ്രവാസികളടക്കമുള്ളവർക്ക്​ ആശ്വാസകരമാണ്​. പണപ്പെരുത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ ഇന്ധന വിലക്ക്​ നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട്​. ഇന്ധന വിലസ്ഥിരത ഗതാഗത ചെലവുകളും മറ്റ്​ സാധനങ്ങളുടെ നിരക്കുകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ആഗോള തലത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ധന വിലയുള്ള 25 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്​ യു.എ.ഇ. 2015 മുതലാണ്​ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യത്തും ഇന്ധന വില പുതുക്കുന്ന രീതി ആരംഭിച്ചത്​.

