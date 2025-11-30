Begin typing your search above and press return to search.
    30 Nov 2025 2:06 PM IST
    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത്​ വീ​ട്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ട്​​ യു.​എ.​ഇ

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത്​ വീ​ട്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ട്​​ യു.​എ.​ഇ
    ഇ​പ്പോ​ഴി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലെ വീ​ട് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക? ദു​ബൈ​യി​ലെ പ​ട​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ണ​ങ്ങു​ന്ന​ത് തെ​ര​ഞ്ഞു​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണ് വീ​ട് വാ​ങ്ങാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ന്ന് നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. നി​ല​വി​ൽ ഡി.​എ​ൽ.​ഡി​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 2000ലേ​റെ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളും 30,000ലേ​റെ ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​രും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ത് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വീ​ട് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും യ​ഥാ​ർ​ഥ ഡ​വ​ല​പ്പ​റെ​യും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളേ​യും ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രെ​യും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വാ​ങ്ങാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ല​ക്ഷ്യം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ പ്ര​ശ്നം. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​ണോ അ​ത​ല്ല, നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യാ​ണോ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​നാ​യാ​ൽ തീ​രു​മാ​നം സു​ഗ​മ​മാ​കും.

    നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നാ​യി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ എ​വി​ടെ വാ​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം. കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​താ​വ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ്യ 100ന് ​താ​ഴെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാം നി​ര​ക്കാ​ർ ആ​കു​ന്ന​ത് പോ​ലും പ്ര​ശ്ന​മാ​കി​ല്ല. അ​ത​ല്ല, സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യാ​ണ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ സ്ഥാ​നം അ​ത്ര പ്ര​ധാ​ന​മ​ല്ല. മി​ക​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ലോ പേ​രു​കേ​ട്ട നി​ർ​മാ​താ​വോ ആ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ത്രം. കാ​ര​ണം, ഇ​നി​യും വാ​ട​ക ഒ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഭാ​രം ഒ​ഴി​വാ​യി കി​ട്ട​ലാ​ണ​ല്ലോ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​മാ​സ ചെ​ല​വി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ഹി​തം വാ​ട​ക​യി​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ൽ പ​ല​രും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തോ​ടെ, എ​ങ്ങ​നെ അ​ത് കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രാ​നും ആ​ളി​ല്ലാ​താ​കു​ന്നു. ആ​റു ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ഒ​രു സാ​ലി​ക് ടോ​ളോ നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സ് നി​ര​ക്കാ​യ 50 ദി​ർ​ഹ​മോ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​ക്ഷേ, മാ​സ​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന വാ​ട​ക​യെ​ന്ന ഭീ​മ​ൻ ചെ​ല​വ് അ​ഗ​ണ്യ​മാ​യി മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രു ഭ​വ​നം ഓ​രോ​രു​ത്ത​ന്‍റെ​യും സ്വ​പ്ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​ല​രും ഇ​റ​ങ്ങാ​റി​ല്ല. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ, യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന ഭ​വ​നം വാ​ങ്ങ​ൽ പ​ല​രും ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി ബാ​ങ്കു​ക​ളും ല​ളി​ത​മാ​യ പ​ണ​മൊ​ടു​ക്ക​ൽ പ്ലാ​നു​ക​ളു​മാ​യി നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളു​മു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ​താ​യ ഒ​രു വീ​ട് വാ​ങ്ങാ​നാ​കി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് മ​റ്റെ​വി​ടെ​യും ആ​സ്തി വാ​ങ്ങ​ൽ അ​തി​നെ​ക്കാ​ളേ​റെ ദു​ഷ്‍ക​ര​മാ​കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം വാ​ട​ക​യി​ന​ത്തി​ൽ 75,000 വ​രെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ 490,000 ദി​ർ​ഹം മു​ത​ലു​ള്ള പ്ലാ​നു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​യ്പാ​ഭാ​ര അ​നു​പാ​തം (ഡി.​ബി.​ആ​ർ) മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ൽ, ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ത്ര​മാ​ത്രം വാ​യ്പാ​തു​ക കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച കൃ​ത്യ​മാ​യ ചി​ത്രം ന​ൽ​കും. യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ ബോ​ധ​മു​ള്ള ബ​ജ​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പെ​യ്മ​മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നും ഏ​റ്റ​വും യോ​ജി​ച്ച നി​ർ​മാ​താ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​ത് നി​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ESCROW അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​നും ആ​ദ്യ നാ​ൾ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പോ​ന്ന​താ​ണ്. സ്വ​ന്തം പ്രോ​ജ​ക്റ്റി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി എ​വി​ടെം​വ​രെ​ ആ​യെ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ‘REST’ ആ​പ്പും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച, സു​സ്ഥി​ര​ത​യാ​ർ​ന്ന, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു​കൈ​മാ​റാ​ൻ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​വും ഇ​പ്പോ​ഴു​ണ്ട്. പ​ല​രും പൂ​ജ്യം ശ​ത​മാ​നം ഡൗ​ൺ പെ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​ട​ക്കം പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന പെ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​നു​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. വി​ല പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​നം ഡി​സ്കൗ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്. അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്, ടൗ​ൺ ഹൗ​സ്, വി​ല്ല..​ഏ​തു​മാ​ക​ട്ടെ ഒ​രു ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ വീ​ട് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളും മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ല​ന​വും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി സ​ർ​വീ​സ് ചാ​ർ​ജു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗൗ​ര​വ​ത​ര​ക്കാ​രാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന പു​തി​യ ​പ്ര​വ​ണ​ത സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി അ​വി​ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​താ​യ വി​ല്ല പ​ണി​തു​യ​ർ​ത്ത​ലാ​ണ്. അ​തു​വ​ഴി സ​ർ​വീ​സ് ചാ​ർ​ജ് സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് മെ​ച്ചം. സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​കീ​യ​വും ചെ​ല​വു കു​റ​ഞ്ഞ മാ​ർ​ഗ​വു​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഭാ​വി​യി​ൽ സ്വ​ന്തം ആ​സ്തി​ക്ക് ക്ര​മ​പ്ര​വൃ​ദ്ധ​മാ​യ മൂ​ല്യ വ​ർ​ധ​ന തേ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ൽ ക​ട​ൽ​ക്ക​ര​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന നി​ർ​മി​തി​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​ത്. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി ത​ന്നെ, സ്വാ​ഭാ​വി​ക തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ആ​ദാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ഇ​വ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഉ​യ​ർ​ന്ന സേ​വ​ന നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​താ​കു​മെ​ങ്കി​ലും -വി​ശി​ഷ്യാ, അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ഭ​വ​ന പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​യെ​ങ്കി​ൽ- ഹ്ര​സ്വ കാ​ല​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മി​ക​ച്ച ലാ​ഭം ന​ൽ​കി അ​ത്യാ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി തു​ട​രും. നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​ന്ത​രം പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തും അ​നു​പേ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. പ​ല നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളും പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി നി​ര​ക്കി​ള​വും ഡി.​എ​ൽ.​ഡി ഫീ​സ്​ ഇ​ള​വു​മ​ട​ക്കം പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും കൈ​മാ​റി​യ ശേ​ഷ​മു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള പെ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​നു​ക​ളും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ്, ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​രു​​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​യെ​ത്തും ദൂ​ര​ത്താ​യി മാ​റു​ന്നു.

