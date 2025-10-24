Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എ.ഇ-ഒമാൻ ചരക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 8:32 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 8:32 PM IST

    യു.എ.ഇ-ഒമാൻ ചരക്ക്​ ട്രെയിൻ സർവിസ്​ ​പ്രഖ്യാപിച്ചു; നോതം ലോജിസ്റ്റിക്സും എ.ഡി പോർട്​സ്​ ഗ്രൂപ്പും കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ആഴ്ചയിൽ ഏഴ്​ ട്രെയിനുകൾ സർവിസ്​ നടത്തും
    യു.എ.ഇ-ഒമാൻ ചരക്ക്​ ട്രെയിൻ സർവിസ്​ ​പ്രഖ്യാപിച്ചു; നോതം ലോജിസ്റ്റിക്സും എ.ഡി പോർട്​സ്​ ഗ്രൂപ്പും കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    അബൂദബി: ഒമാനിലെ സോഹാറിനേയും യു.എ.ഇയിലെ അബൂദബി എമിറേറ്റിനേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹഫീത്​​ ചരക്ക്​ ട്രെയ്​ൻ സർവിസ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ഹഫീത്​ റെയിൽ കമ്പനിയുമായി നോതം ലോജിസ്റ്റിക്സും എ.ഡി പോർട്​സ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ കമ്പനിയും ഒപ്പുവെച്ചു. അബൂദബി പോർട്​സ്​ ​ഗ്രൂപ്പിന്​ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്​ നോതം ലോജിസ്റ്റിക്സ്​. അബൂദബിയിൽ നടക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ റെയിൽ 2025 എക്സിബിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ കരാർ യാഥാർഥ്യമായത്​. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ചരക്ക്​ ഗതാഗതം ശക്​തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ കരാർ സഹായകമാവും.

    ​ കരാർ പ്രകാരം നോതം ലോജിസ്റ്റിക്സ്​ ഹഫീത്​ റെയിൽ ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച്​ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പ്രതിദിന സർവിസ്​ ആരംഭിക്കും. ആഴ്​ചയിൽ ഏഴ്​ കണ്ടെയ്​നർ ട്രെയ്​നുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും സർവിസ്​ നടത്തുക. ഓരോ കണ്ടെയ്​നറിനും 276 ടി.ഇ.യു ശേഷിയുണ്ടാകും. അതായത്​ പ്രതിവർഷം 193,200 ടി.ഇ.യു യൂനിറ്റായിരിക്കും ശേഷി. 20, 40, 45 അടി കണ്ടെയ്​നറുകളാണ് സർവിസിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

    ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ വിശ്വസനീയമായി എത്തിക്കാനാവും. ​ജനറൽ കാർഗോ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, വിവിധ ഉത്​പന്നങ്ങൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്​, കാർഷിക ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ, മറ്റ്​ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയായിരിക്കും ​ചരക്ക്​ ട്രെയ്​നുകൾ വഴി കൊണ്ടുപോകുക. മേഖലയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ രണ്ട്​ കേന്ദ്രങ്ങളെ റെയിൽ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സേവനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കാനും സുസ്ഥിരവുമായ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ പ്രയോജപ്പെടുത്താൻ ഉപഭോക്​താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും കഴിയുമെന്ന്​ നോതം ലോജിസ്റ്റിക്സ്​, എ.ഡി പോർട്​സ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ സി.ഇ.ഒ സമിർ ചതുർവേദി പറഞ്ഞു.

    ഹ്രസ്വ ദൂരങ്ങളിലേക്കും ദീർഘദൂരങ്ങളിലേക്കും വലിയ അളവിൽ ചരക്കുകൾ നീക്കുന്നതിന്​ റോഡ്​ ഗതാഗതത്തേക്കാൾ റെയിൽ സർവിസിന്​ ചെലവ്​ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒമാനിലെ സുഹാർ നഗരത്തെയും യു.എ.ഇയിലെ അബൂദബി എമിറേറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹഫീത്​ റെയിൽ ശൃംഖലക്ക്​​ 238 കിലോമീറ്ററാണ്​ നീളം. 300 കോടി യു.എസ്​ ഡോളറാണ്​ നിർമാണ ചെലവ്​. അതേസമയം, എന്ന്​ മുതൽ സർവിസ്​ ആരംഭിക്കുമെന്ന്​ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiTrain ServicegulfnewsUAEOmanhafeet rail
    News Summary - UAE-Oman freight train service announced; Notham Logistics and AD Ports Group sign agreement
    Similar News
    Next Story
    X