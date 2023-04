cancel camera_alt റാ​ശി​ദ്​ റോ​വ​ർ By വെബ് ഡെസ്ക് ​ദു​ബൈ: അ​റ​ബ്​ ലോ​ക​ത്തെ ആ​ദ്യ ചാ​ന്ദ്ര​ദൗ​ത്യ പേ​ട​ക​മാ​യ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ‘റാ​ശി​ദ്​’ റോ​വ​റി​ന്‍റെ ച​​ന്ദ്രോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ ശ്ര​മം ഈ​മാ​സം 25ന്. ​യു.​എ.​ഇ സ​മ​യം രാ​ത്രി 8.40നാ​ണ് ച​രി​ത്ര​ദൗ​ത്യം ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ ‘റാ​ശി​ദ്​’ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഹ​കു​തോ-​ആ​ർ മി​ഷ​ൻ ലാ​ൻ​ഡ​റി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഐ​സ്​​പേ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ പേ​ട​കം ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഘ​ട്ടം ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ശ്ര​മം വി​ജ​യ​മാ​യാ​ൽ യു.​എ​സി​നും സോ​വി​യ​റ്റ്​ യൂ​നി​യ​നും ചൈ​ന​ക്കും ശേ​ഷം ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ​പേ​ട​കം ഇ​റ​ക്കു​ക​യും ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന നേ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​മാ​കും. ​അ​തോ​ടൊ​പ്പം ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ കാ​ർ​ഗോ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​മ്പ​നി​യാ​യി ഐ​സ്‌​പേ​സ്​ മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും. മു​ൻ ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ പേ​ര്​ ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ട ‘റാ​ശി​ദ്​’ റോ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 11നാ​ണ്​ യു.​​എ​​സി​​ലെ ഫ്ലോ​​റി​​ഡ​ കെ​​ന്ന​​ഡി സ്​​​പേ​​സ്​ സെ​​ന്‍റ​​റി​​ൽ​​നി​​ന്ന്​​ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്. യു.​എ.​ഇ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ബി​​ൻ റാ​​ശി​​ദ്​ സ്​​​പേ​​സ്​ സെ​​ന്‍റ​​റി​​ലെ എ​​ൻ​​ജി​​നീ​​യ​​ർ​​മാ​ർ നി​ർ​മി​ച്ച പേ​ട​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തേ ആ​ദ്യ സ​ന്ദേ​ശം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. പേ​ട​കം ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം കു​റ​ഞ്ഞ ഊ​ർ​ജം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗം പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ്​ റോ​വ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ മ​ണ്ണ്, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്രം, പൊ​ടി​പ​ട​ലം, ഫോ​ട്ടോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ൺ ക​വ​ചം, ച​ന്ദ്ര​നി​ലെ ദി​വ​സം എ​ന്നി​വ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും. Show Full Article

UAE near historic achievement; Rashidi's first attempt to land on the moon on 25