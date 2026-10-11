Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    എണ്ണക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; 22 ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരെ രക്ഷിച്ച് യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഗാർഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    എണ്ണക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; 22 ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരെ രക്ഷിച്ച് യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഗാർഡ്
    cancel

    ദുബൈ: അറേബ്യൻ ഗൾഫിൽ എണ്ണക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 22 ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരെ യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഗാർഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. കപ്പലിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ വിവരം ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാഷനൽ ഗാർഡ് കമാൻഡിന്‍റെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വിഭാഗം ഉടൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു.

    വിവരം ലഭിച്ചതിനുപിന്നാലെ കപ്പലിന്‍റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി സ്ഥലത്തെത്തിയ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സംഘം കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 22 ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറി. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    കടലിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഇടപെടാനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുമുള്ള യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഗാർഡ് ജീവനക്കാരുടെ സന്നദ്ധതയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയുമാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Oil Tanker Fire: UAE National Guard Ensures Safe Rescue of 22 Asian Nationals
    Next Story
    X