Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    31 Jan 2026 3:25 PM IST
    Updated On
    31 Jan 2026 3:25 PM IST

    യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്; അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി സോ​ൺ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്; അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി സോ​ൺ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: യു.​എ.​ഇ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ അ​ദ​ൻ സെ​ന്‍റി​ന​റി സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന്യൂ​റോ ഡൈ​വേ​ഴ്ജ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വ്’ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി.

    ഖാ​ലി​ദ് അ​സ​ഈ​ദ് അ​ൽ സ​ലാ​മി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ പീ​പ്പി​ൾ ഓ​ഫ് ഡി​റ്റ​ർ​മി​നേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സ​ബി​ലി​റ്റി) സ്‌​നോ​ഹോ​ത്സ​വി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. 12 സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ന്ത്ര​ണ്ട് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന 82 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി, ദു​ബൈ സി​റ്റി, ഷാ​ർ​ജ സോ​ണു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    കാ​മ്പ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ, ദ​ബൈ നോ​ർ​ത്ത്, അ​ജ്മാ​ൻ സോ​ണു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. പ​തി​നാ​റാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​നു​ള്ള ലോ​ഗോ അ​ൽ ഐ​ൻ ഐ.​സി.​എ​ഫ്, രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ബ​സീ​ർ സ​ഖാ​ഫി (ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ) ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​മു​ഖ മ​ല​യാ​ള മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഭി​ലാ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഫൈ​സ​ൽ ബു​ഖാ​രി വാ​ഴ​യൂ​ർ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ആ​ർ. എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ) സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജാ​ബി​ർ സ​ഖാ​ഫി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി. യു.​എ.​ഇ) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ബാ​രി കു​റ്റി​ച്ചി​റ സ്വാ​ഗ​തം നി​സാ​ർ പ​ന്താ​വൂ​ർ (ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ, സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം)

    ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു

