Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 9:03 AM IST

    യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനം: കൈകൊണ്ട് പതാക നെയ്ത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

    യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനം: കൈകൊണ്ട് പതാക നെയ്ത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍
    കൈ​കൊ​ണ്ട് നെ​യ്ത്​ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യു​മാ​യി അ​ജ്​​മാ​ൻ

    കോ​സ്​​മോ പൊ​ളി​റ്റ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍

    അ​ജ്മാ​ന്‍: ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​താ​ക കൈ​കൊ​ണ്ട് നെ​യ്തെ​ടു​ത്ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍. അ​ജ്മാ​ന്‍ കോ​സ്മോ പോ​ളി​റ്റ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഞ്ചു മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടു​വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ 17 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് നാ​ല് ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് ക്രോ​ഷെ പ​താ​ക ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. പ​താ​ക​ക്ക് 65 ഇ​ഞ്ച് നീ​ള​വും 32.5 ഇ​ഞ്ച്‌ വീ​തി​യു​മു​ണ്ട്. ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ഒ​രു പാ​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി. യു.​എ.​ഇ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ നൂ​ലു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ​താ​ക നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    നൂ​ൽ, നി​റം, പാ​റ്റേ​ൺ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യും ക്ഷ​മ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ക്രോ​ഷെ പ​താ​ക ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്രി​യാ​ത്​​മ​ക​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ര​കൗ​ശ​ല ക​ല​ക​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു വേ​റി​ട്ട പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​താ​ക നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ക്രാ​ഫ്റ്റ് അ​ധ്യാ​പി​ക റു​ബീ​ന നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റി​സ്​​വാ​ൻ, സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ റ​ഹ്മ​ത്ത് ഷാ​മി​ല എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. വ​ലി​യ ക്രോ​ഷെ യു.​എ.​ഇ. പ​താ​ക നി​ർ​മി​ച്ച് ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

    TAGS:uae national dayStudentsFlag
    News Summary - UAE National Day: Students weave flag by hand
