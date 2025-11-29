Begin typing your search above and press return to search.
    29 Nov 2025 7:05 AM IST
    യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഡെ എക്സലൻസ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

    യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഡെ എക്സലൻസ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
    ഡോ. ​സി.​ജെ റോ​യ്, പൊ​യി​ൽ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് - 2025നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ ‘യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​എ​ക്സ​ല​ൻ​സ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​’​ അ​ൽ മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പൊ​യി​ൽ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല, കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സി.​ജെ. റോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും നാ​ട്ടി​ലും ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ദു​ബൈ മം​സാ​റി​ലെ ശ​ബാ​ബ് അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബ് ഓ​പ​ൺ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ഫെ​സ്റ്റ്​ 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും.

    അ​റ​ബ് പ്ര​മു​ഖ​രും ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സാ​യ, വാ​ണി​ജ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സി​ത്താ​ര, ക​ണ്ണൂ​ർ ശ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘പ്രോ​ജ​ക്ട് മ​ല​ബാ​റി​ക്ക​സ്’ ബാ​ൻ​ഡും ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. റാ​പ് ഗാ​യ​ക​ൻ ഡെ​ബ്സി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ ജ​ന​ത ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി സ്‌​മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ലും ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    ധീ​ര ര​ക്ത സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, കെ.​പി.​എ സ​ലാം, ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി, എ.​സി. ഇ​സ്മ​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, ഹം​സ തൊ​ട്ടി​യി​ൽ, ഒ. ​മൊ​യ്തു, ബാ​ബു എ​ട​ക്കു​ളം, പി.​വി. നാ​സ​ർ, അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, റ​ഈ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, ഷ​ഫീ​ഖ് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

