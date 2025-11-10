Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 10 Nov 2025 8:49 AM IST
    date_range 10 Nov 2025 8:49 AM IST

    യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം

    യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം
    ദു​ബൈ: 54ാമ​ത് യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ശ​ബാ​ബ് അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ (മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), പൊ​ട്ട​ങ്ക​ണ്ടി അ​ബ്‌​ദു​ല്ല, പി.​കെ അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ, പി.​എ സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, പൊ​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, സി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ​മ​ജീ​ദ്, ഡോ.​കെ.​പി ഹു​സൈ​ൻ, റാ​ഷി​ദ് അ​സ്‌​ലം ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ, ഹു​സൈ​നാ​ർ ഹാ​ജി എ​ട​ച്ചാ​ക്കൈ, ജ​ബ്ബാ​ർ ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക്, എ.​എ.​കെ മു​സ്ത​ഫ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഹു​ദ​വി, എ.​പി അ​ബ്‌​ദു​സ​മ​ദ് സാ​ബീ​ൽ, ബെ​ൻ​സ് മ​ഹ്‌​മൂ​ദ് ഹാ​ജി(​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ), ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), പി.​കെ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി, ഹം​സ തൊ​ട്ടി, പി.​വി നാ​സ​ർ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, കെ.​പി.​എ സ​ലാം, എ.​സി ഇ​സ്‌​മാ​യി​ൽ, അ​ബ്‌​ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഒ.​മൊ​യ്തു, ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ, ബാ​ബു എ​ട​ക്കു​ളം, ഒ.​കെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, മു​സ്ത​ഫ തി​രൂ​ർ, ഹ​നീ​ഫ് ചെ​ർ​ക്ക​ളം, സാ​ദി​ഖ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, യൂ​സു​ഫ് മാ​സ്റ്റ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, എ​സ്.​നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ല്ലം, കെ.​പി.​പി ത​ങ്ങ​ൾ, സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ചേ​ലേ​രി, കെ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​മാ​ൽ മ​ന​യ​ത്ത്, ജം​ഷാ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, മൊ​യ്തു മ​ക്കി​യാ​ട്, പി.​എ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​രീ​ഫ്, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, നി​സാം ഇ​ടു​ക്കി (വൈ.​ചെ​യ​ർ.), അ​ഡ്വ.​ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, പി.​വി റ​ഈ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, ആ​ർ.​ഷു​ക്കൂ​ർ, എ​ൻ.​കെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ബ്‌​ദു​സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, ഷ​ഫീ​ക് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഡ്വ.​സാ​ജി​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഹ​സ​ൻ ചാ​ലി​ൽ, മു​സ്ത​ഫ വേ​ങ്ങ​ര, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് മ​ണി​യോ​ട​ൻ, ഇ​സ്‌​മാ​യി​ൽ അ​രൂ​ക്കു​റ്റി, എ.​പി നൗ​ഫ​ൽ, ടി.​ആ​ർ ഹ​നീ​ഫ്, റ​ഹ്ദാ​ദ് മൂ​ഴി​ക്ക​ര, സ​യ്യി​ദ് ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ബ്ദു​ൽ​ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര, ഗ​ഫൂ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, അ​ൻ​വ​ർ​ഷാ​ദ് വ​യ​നാ​ട്, ക​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ​ഷാ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഷി​ബു കാ​സിം, അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ കാ​ര​യി​ൽ, ഷ​ഹീ​ർ കൊ​ല്ലം, ഹു​സൈ​ൻ കോ​ട്ട​യം, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഇ​ടു​ക്കി (ജോ.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

