Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എ.ഇ സാമ്പത്തികകാര്യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 March 2026 7:07 PM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 7:07 PM IST

    യു.എ.ഇ സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയും വിലസ്ഥിരതയും വിലയിരുത്തി
    യു.എ.ഇ സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഷാർജ സെൻട്രൽ മാളിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് യു.എ.ഇ സാമ്പത്തിക-ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തൂഖ് അൽ മർറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്നു

    ഷാർജ: യു.എ.ഇ വിപണിയിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും വിലസ്ഥിരതയും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി യു.എ.ഇ സാമ്പത്തിക-ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തൂഖ് അൽ മർറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘം ഷാർജ സെൻട്രൽ മാളിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ചു. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കും വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. ലുലുവിലെ ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ലഭ്യതയിലും വില സ്ഥിരതയിലും ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലിയെ മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തൂഖ് അൽ മർറി സംതൃപ്തി അറിയിച്ചു.

    വിപണിയിൽ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സുഗമമായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് എം.എ യൂസഫലി മന്ത്രിയോട് വിശദീകരിച്ചു. ആഗോള വിപണികളിൽ നിന്ന് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ അടക്കം അവശ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച് കൃത്യമായ വിതരണവും വില സ്ഥിരതയും ലുലു ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉന്നതതല സംഘത്തെ അറിയിച്ചു. ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഉറപ്പാക്കാൻ ലുലു സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തൂഖ് അൽ മർറി അഭിനന്ദിച്ചു. ലുലുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയം എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉറപ്പ് നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsLuLu HypermarketUAEMinister of Economic Affairs
    News Summary - UAE Minister of Economic Affairs visits Lulu Hypermarket
