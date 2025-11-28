Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    28 Nov 2025 6:53 AM IST
    28 Nov 2025 6:53 AM IST

    യു.എ.ഇ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം; 6566 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ
    യു.എ.ഇ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം; 6566 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ മോ​ച​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​കെ​ 6566 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കാ​ണ്​ മോ​ച​നം ല​ഭി​ക്കു​ക. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ട​വു​കാ​ർ​ മോ​ചി​ത​രാ​വു​ക അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണ്.

    2937 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും അ​ബൂ​ദ​ബി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ മോ​ച​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ ചു​മ​ത്തി​യ പി​ഴ​ത്തു​ക​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. റ​മ​ദാ​ൻ, ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഘോ​ഷ വേ​ള​ക​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹം ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ മോ​ച​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ൽ 2025 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം മോ​ച​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ ജീ​വി​തം തു​ട​ങ്ങാ​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നൊ​പ്പം ചേ​രാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ഇ​സാം അ​ൽ ഹു​മൈ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 366 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി മോ​ച​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ 225 പേ​ർ​ക്കും മോ​ച​നം ല​ഭി​ക്കും. ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ 129 പേ​ർ​ക്കും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ 854 ത​ട​വു​പു​ള്ളി​ക​ൾ​ക്കും​ ജ​യി​ൽ​മോ​ച​നം ല​ഭി​ക്കും.

