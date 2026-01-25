Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    യു.എ.ഇ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി​യാ​യി -'ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബ്ലാ​സ്റ്റ്' സ​മ്മാ​ന​മ​ഴ പെ​യ്തു!

    യു.എ.ഇ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി​യാ​യി -‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബ്ലാ​സ്റ്റ്’ സ​മ്മാ​ന​മ​ഴ പെ​യ്തു!
    ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ്–​ബി​സി​ന​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന Al Manama – RAACO Group, ക​ഴി​ഞ്ഞ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ന​ന്ദി​പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബ്ലാ​സ്റ്റ്’ ല​ക്കി ഡ്രോ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദി​വ​സേ​ന വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വ​രു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, അ​വ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി​യാ​യി ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ചോ​ദ​നം. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സേ​വ​ന​മി​ക​വി​നോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ദി​യാ​യി ഈ Lucky Draw ​മാ​റി.

    21ാം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൻ​റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​പ്പെ​ട്ട സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. അ​നു​പോ​ൺ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി. മേ​രി ജൂ​ലി​യാ​ന, ഉ​മ്മു ഹാ​നി​യ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​ത്തി​നും റി​യ മ​രി​യം, കൃ​ഷി​വ് വി​പി​ൻ, അ​ൽ ക​മാ​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​ത്തി​നും അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത് പ്ര​ശ​സ്ത ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രാ​യ നി​സ്മു​ദ്ദീ​ൻ (Nichuz Vlogs), ജ​ന്ത് റി​യാ​സ് (Aashu Cooking Time Vlogs), ഫാ​ത്തി​മ അ​ബ്ദു​ല്ല (The Fathimbale Journal) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ്ജ​വും നി​റ​വും ന​ൽ​കി.

    Al Manama – RAACO Group കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിലധികം വർഷങ്ങളായി ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബി​സി​ന​സ് സെ​റ്റ​പ്പ്, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ് പ്രോ​സ​സ്സിം​ഗ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും സേ​വ​ന മി​ക​വും കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഈ ​തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ള്ള ന​ന്ദി​പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യാ​ണ് ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബ്ലാ​സ്റ്റ്’ പോ​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന Al Manama – RAACO Group, എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു.

