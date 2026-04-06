Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightആഗോള വ്യാപാര രംഗത്ത്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 April 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 7:53 AM IST

    ആഗോള വ്യാപാര രംഗത്ത്​ യു.എ.ഇക്ക്​ ചരിത്രനേട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡബ്ല്യു.ടി.ഒ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ കയറ്റുമതിയിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനം
    cancel

    ദുബൈ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച്​ യു.എ.ഇ. ലോക വ്യാപാര സംഘടന(ഡബ്ല്യു.ടി.ഒ) പുറത്തുവിട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ യു.എ.ഇ ആഗോള ചരക്ക് കയറ്റുമതിയിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനവും ഇറക്കുമതിയിൽ 13ാം സ്ഥാനവുമാണ്​ നേടിയിരിക്കുന്നത്​.

    റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം യു.എ.ഇയുടെ ചരക്ക് വ്യാപാരത്തിന്റെ മൂല്യം 4.9 ലക്ഷം കോടി ദിർഹത്തിലെത്തി. സേവന വ്യാപാരം 2025ൽ ആദ്യമായി ലക്ഷംകോടി കടന്ന്​ 1.14 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയർന്നു. ആഗോള ചരക്ക് കയറ്റുമതിയിൽ യു.എ.ഇയുടെ പങ്ക് 3.3 ശതമാനവും ചരക്ക് ഇറക്കുമതിയിൽ 2.8 ശതമാനവും ആണ്. ലോകത്തെ സേവന കയറ്റുമതിയിൽ 2 ശതമാനവും സേവന ഇറക്കുമതിയിൽ 1.4 ശതമാനവും യു.എ.ഇയുടെ വിഹിതമാണ്.

    നിലവിൽ ഡിജിറ്റൽ സേവന മേഖലയിൽ യു.എ.ഇ 25ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. ഇതിന്‍റെ കയറ്റുമതി മൂല്യം 33 ശതകോടി ഡോളറാണ്. ആഗോള ഡിജിറ്റൽ സേവന കയറ്റുമതിയിൽ യു.എ.ഇയുടെ വിഹിതം 0.6 ശതമാനമാണെന്നും സേവന കയറ്റുമതിയുടെ മൊത്തത്തിൽ 17 ശതമാനം ഈ മേഖലയിൽ നിന്നാണെന്നും ഡബ്ല്യു.ടി.ഒ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അതേസമയം, മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം ആഗോള വ്യാപാര വളർച്ച 2026ൽ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്​ റിപ്പോർട്ട്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുന്നു​ണ്ട്​. 2025ൽ 4.6 ശതമാനമായിരുന്ന ചരക്ക് വ്യാപാര വളർച്ച 2026ൽ 1.9 ശതമാനമായി താഴാനും 2027ൽ 2.6 ശതമാനമായി ഉയരാനുമാണ്​ സാധ്യത കാണുന്നത്​. സേവന വ്യാപാര വളർച്ച 2026ൽ 4.8 ശതമാനമായി കുറയുകയും 2027ൽ 5.1 ശതമാനമായി ഉയരുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. യു.എ.ഇയുടെ പ്രധാന കയറ്റുമതി ഇപ്പോഴും ക്രൂഡ് ഓയിൽ തന്നെയാണ്. 2024ൽ മാത്രം 114 ശതകോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്​. ഇതിനു പുറമെ സ്വർണം, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ സേവനങ്ങൾ, പെട്രോ കെമിക്കൽസ്, നിർമാണ സാമഗ്രികൾ, ടൂറിസം, ഹോട്ടൽ മേഖല, നവീന സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന കയറ്റുമതികളായി തുടരുകയാണ്​.

    കയറ്റുമതിയിൽ ആഗോള തലത്തിലെ ആദ്യ പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായത് രാജ്യത്തിന്റെ മത്സരക്ഷമതയിലും സാമ്പത്തിക ശക്തിയിലുമുള്ള ആഗോള വിശ്വാസം തെളിയിക്കുന്നതാണെന്ന്​ യു.എ.ഇ വിദേശ വ്യാപാര മന്ത്രി ഥാനി അൽ സയൂദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയടക്കം 15 രാജ്യങ്ങളുമായി സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറുകൾ യു.എ.ഇ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ കരാർ 2022ൽ ഇന്ത്യയുമായാണ്​ ഒപ്പുവെച്ചത്​. ഈ കരാറുകൾ വഴി വിപണി പ്രവേശനം എളുപ്പമാക്കുകയും കസ്റ്റംസ് നടപടികൾ ലളിതമാക്കുകയും വ്യാപാരം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - UAE makes historic achievement in global trade
    X