Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightലോകത്ത്​ വി.പി.എൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 7:26 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 7:26 PM IST

    ലോകത്ത്​ വി.പി.എൻ ഡൗൺലോഡിൽ മുന്നിൽ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    ആറു മാസത്തിനിടെ നടന്നത്​ 60 ലക്ഷം ഡൗൺലോഡുകൾ​
    vpn
    cancel
    camera_alt

     വി.പി.എൻ

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ലോകത്ത്​ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വി.പി.എൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ്​ ചെയ്യുന്നത്​ യു.എ.ഇയിൽ നിന്ന്​ റിപോർട്ട്​.

    സൈബർ ന്യൂസിന്‍റെ കണക്കുകൾ ആഗോള തലത്തിൽ നടക്കുന്ന വി.പി.എൻ ഡൗൺലോഡുകളിൽ 65.78 ശതമാനവും യു.എ.ഇയിലാണ്​. 2020 മുതൽ 2025 ആദ്യ പകുതിവരെയുള്ള കണക്കുകളാണിത്​. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ മാത്രം യു.എ.ഇയിൽ നടന്നത്​ 60.11 ലക്ഷം വി.പി.എൻ ഡൗൺലോഡുകളാണ്​. കഴിഞ്ഞ വർഷമിത്​ 9.2 ദശലക്ഷമായിരുന്നു. 2023ൽ 7.81 ദശലക്ഷവും 2022ൽ 6.54 ദശലക്ഷവുമായിരുന്നു. ഈ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്​ നടപ്പുവർഷം പൂർത്തിയാകു​മ്പോൾ യു.എ.ഇയിലെ വി.പി.എൻ ഡൗൺലോഡുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മറികടക്കും.

    യു.എ.ഇയിലെ ജനസംഖ്യാവർധനവിന്​ അനുസരിച്ചാണ്​ വി.പി.എൻ ഡൗൺലോഡുകളും വർധിക്കുന്നതെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തൽ. വേൾഡോമീറ്റർ ഡാറ്റ പ്രകാരം യു.എ.ഇയിലെ ജനസംഖ്യ 11.44 ദശലക്ഷത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്​. അതേസമയം, 55.43 ശതമാനവുമായി ഖത്തർ ആണ്​ വി.പി.എൻ ഡൗൺലോഡിൽ ലോകത്ത്​ രണ്ടാമതുള്ള രാജ്യം. സിംഗപ്പൂർ (38.23%), ദ്വീപു രാജ്യമായ നൗറു (35.49%), ഒമാൻ (31%), സൗദി അറേബ്യ (28.93%), നെതർലണ്ട്​ (21.77%), യു.കെ (19.63%), കുവൈത്ത്​ (17.88%), ലക്സംബർഗ്​ (17.3%) എന്നിവയാണ്​ തൊട്ടുപിറകിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. ആഫ്രിക്കയിലാണ്​ വി.പി.എൻ ഡൗൺലോഡ്​ ഏറ്റവും കുറവ്​.

    യു.എ.ഇയിൽ വി.പി.എൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ്​ ചെയ്യുന്നതിന്​ നിലവിൽ നിയമപരമായി നിയന്ത്രണമേർപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ, ആപ്പുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ കനത്ത പിഴ ചുമത്തും. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കിംവദന്തികൾക്കുമെതിരായ ഫെഡറൽ നിയമം അനുസരിച്ച്​ വി.പി.എൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത്​ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്​.

    യു.എ.ഇ സർക്കാർ തടഞ്ഞ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, കോളിങ്​ ആപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്​ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി​ ഐ.പി വിലാസം മറച്ചുവെക്കുന്നത്​ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വി.പി.എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമായാണ്​ കണക്കാക്കുക. നിയമലംഘിച്ചാൽ​ അഞ്ച്​ ലക്ഷത്തിനും 20 ലക്ഷം ദിർഹത്തിനും ഇടയിൽ പിഴയും തടവുമാണ്​ ശിക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaivpncybergulfnewsUAE
    News Summary - UAE leads the world in VPN downloads
    Similar News
    Next Story
    X