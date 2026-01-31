Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 3:30 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 3:31 PM IST

    ദു​ബൈ​ക്ക്​ സ്വ​ന്തം സ്​​ട്രീ​മി​ങ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം; കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്രാ​ധാ​ന്യം

    ദു​ബൈ​ക്ക്​ സ്വ​ന്തം സ്​​ട്രീ​മി​ങ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം; കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്രാ​ധാ​ന്യം
    ദു​ബൈ: ടി.​വി​ ഷോ​ക​ളും സി​നി​മ​ക​ളും ത​ൽ​സ​മ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ദു​ബൈ പ്ല​സ്​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ സ്​​ട്രീ​മി​ങ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ദു​ബൈ ര​ണ്ടാം ഉ​പ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ദു​ബൈ മീ​ഡി​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ദു​ബൈ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ഡ്(​ഡി.​എം.​ഐ) ആ​ണ്​ പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​റ​ബ്, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ട​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ത​ത്സ​മ​യ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 20ല​ധി​കം എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സീ​വ് പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ, ആ​റ് ഒ​റി​ജി​ന​ൽ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ, 170ല​ധി​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​നി​മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം സ​ബ്​​സ്ക്രി​ഷ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ദു​ബൈ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ദു​ബൈ പ്ല​സി​ൽ കാ​ണാ​നാ​കും. സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 12 ത​ത്സ​മ​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഡി.​എം.​ഐ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​നോ​ദം, വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ, കാ​യി​കം, ഒ​റി​ജി​ന​ൽ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കാ​ണാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ഏ​ക​ജാ​ല​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ദു​ബൈ പ്ല​സ്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ദു​ബൈ മീ​ഡി​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​നും മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ദു​ബൈ ഗ​വ. മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ മോ​ന ഗാ​നിം അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​വി​യി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദു​ബൈ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ഡി​ന്റെ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​മു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ശ്ര​ദ്ധ കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണെ​ന്നും കാ​ഴ്‌​ചാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് കു​ടും​ബ​ത്തെ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

