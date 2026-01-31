Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 3:15 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 3:15 PM IST

    യു.​എ.​ഇ-​കു​വൈ​ത്ത് സൗ​ഹൃ​ദ വാ​രാ​ഘോ​ഷം

    യു.​എ.​ഇ-​കു​വൈ​ത്ത് സൗ​ഹൃ​ദ വാ​രാ​ഘോ​ഷം
    ഫു​ജൈ​റ: ഫു​ജൈ​റ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ‘യു.​എ.​ഇ​യും കു​വൈ​ത്തും… എ​ന്നേ​ക്കും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ’​എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ-​കു​വൈ​ത്ത് സൗ​ഹൃ​ദ വാ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ട് സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​വും ദൃ​ഢ​ബ​ന്ധ​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. ഫു​ജൈ​റ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച വി​ഡി​യോ വാ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    യാ​ത്ര​ക്ക്​ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കു​വൈ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യാ​ണ് വി​ഡി​യോ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.​യു.​എ.​ഇ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധം യ​ഥാ​ർ​ഥ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ലും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​ൾ​ഫ് ഐ​ക്യ​വും സം​യു​ക്ത ഭാ​വി​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:celebrationUAEKuwaitKuwait-UAE
