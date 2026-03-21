    date_range 21 March 2026 7:14 PM IST
    date_range 21 March 2026 7:14 PM IST

    യു.എ.ഇ​ ഇന്ന് മൂന്ന്​ മിസൈലുകളും 8 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞു

    വെള്ളിയാഴ്ച 26 ഡ്രോണുകളും നാല് മിസൈലുകളും പ്രതിരോധിച്ചു
    യു.എ.ഇ​ ഇന്ന് മൂന്ന്​ മിസൈലുകളും 8 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞു
    ദുബൈ: യു.എ.ഇയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശനിയാഴ്ച ഇറാനിൽനിന്ന് രാജ്യത്തിനു​നേരെ വന്ന മൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും എട്ട് ഡ്രോണുകളും വിജയകരമായി തകർത്തതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പെരുന്നാൾ ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച 26 ഡ്രോണുകളും നാല് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുമാണ്​ യു.എ.ഇക്ക് നേരെയെത്തിയത്​. ഇറാൻ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ യു.എ.ഇ വ്യോമ പ്രതിരോധം 341 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, 15 ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ, 1748 ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ തകർത്തതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    അതേസമയം, രാജ്യത്ത്​ ആകെ പരി​ക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം 160 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ മിക്കവർക്കും ചെറിയ പരിക്കുകളാണുള്ളത്​. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും എതിരായ എല്ലാ ഭീഷണികളെയും ശക്തമായി നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചു.

    TAGS:missilesDrone attackEid al-FitrUAE Defence MinistryUS Israel Iran War
    News Summary - UAE intercepts three missiles and 8 drones on Saturday
