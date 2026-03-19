Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right20ാം ദിനം ഏഴ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 March 2026 5:59 PM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 5:59 PM IST

    20ാം ദിനം ഏഴ്​ മിസൈലുകൾ പ്രതിരോധിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    15 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞെന്ന്​ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം
    cancel

    ദുബൈ: ഇറാൻ ആക്രമണത്തിന്‍റെ 20ാം ദിനത്തിൽ ഏഴ്​ ബാലിസ്റ്റിക്​ മിസൈലുകളും 15 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞെന്ന്​ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. അതേസമയം രാജ്യത്ത്​ വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും വ്യാഴാഴ്ച റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

    ആക്രമണം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇതിനകം 334 ബാലിസ്റ്റിക്​ മിസൈലുകളും 15ക്രൂസ്​ മിസൈലുകളു 1714ഡ്രോണുകളുമാണ്​ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത്​. രണ്ട്​ സൈനികരടക്കം എട്ടുപേരാണ്​ രാജ്യത്ത്​ മരിച്ചത്​. അതേസമയം പരിക്കേറ്റവരുടെ ആകെ എണ്ണം 158ആയിട്ടുണ്ട്​. ഇവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരടക്കം വിവിധ രാജ്യക്കാർ ഉൾപ്പെടും.

    രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്​ ഏത് ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ തങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MissileIran attackUAE
    News Summary - UAE intercepts seven missiles
    Similar News
    Next Story
    X