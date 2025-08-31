Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    31 Aug 2025 1:54 PM IST
    date_range 31 Aug 2025 1:54 PM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ കു​ടി​നീ​രൊ​ഴു​ക്കി യു.​എ.​ഇ; പ്ര​ധാ​ന ജ​ല​സേ​ച​ന പൈ​പ്പ്​​ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ കു​ടി​നീ​രൊ​ഴു​ക്കി യു.​എ.​ഇ; പ്ര​ധാ​ന ജ​ല​സേ​ച​ന പൈ​പ്പ്​​ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത കു​ടി​വെ​ള്ള

    പൈ​പ്പ്​ ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    ദു​ബൈ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ ദാ​ഹ​മ​ക​റ്റാ​ൻ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​മെ​ത്തി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ. ഈ​ജി​പ്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ നി​ർ​മി​ച്ച ക​ട​ൽ​വെ​ള്ള ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റി​ൽ നി​ന്ന്​ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള​ള പ്ര​ധാ​ന കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ്​​ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ കു​ടി​വെ​ള്ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​തി ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഷി​വ​ർ​ലെ​സ്​​ നൈ​റ്റ്​ 3 സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കോ​സ്റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വാ​ട്ട​ർ യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്​​തി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഈ​ജി​പ്തി​ൽ നി​ന്ന്​ പൈ​പ്പ്​ ലൈ​ൻ വ​ഴി വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ ജ​ല​വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഏ​ഴു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച പൈ​പ്പ്​​ലൈ​നി​ന്​ പ്ര​തി​ദി​നം 20 ല​ക്ഷം ഗാ​ല​ൻ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​മെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യു​ണ്ട്. ഇ​തു വ​ഴി 10 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്​ ഒ​രേ സ​മ​യം ​കു​ടി​വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​വും. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ലെ അ​ൽ ബു​റാ​ഖ്​ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യു​മാ​യി പൈ​പ്പ്​​ലൈ​നി​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​റ്​ ക​ട​ൽ​വെ​ള്ള ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളും ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ൽ, കി​ണ​റു​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​ണ്​ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്. ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പൈ​പ്പ്​​ലൈ​നു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:GazaInauguratePipeline projectwater shortage
