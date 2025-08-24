Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Aug 2025 11:33 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 11:33 AM IST

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക സഹായമെത്തിയത്​ 100കോ​ടി പേ​ർ​ക്ക്​

    80ശ​ത​മാ​നം വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യ​വും വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ചി​ല​വി​ട്ട​ത്​
    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക സഹായമെത്തിയത്​ 100കോ​ടി പേ​ർ​ക്ക്​
    ഈജിപ്തി​ലെ റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്ത്​ ക​ട​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ രൂ​പീ​ക​ര​ണ കാ​ലം മു​ത​ൽ 2024 അ​വ​സാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​യ​ത്​ 206രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 100കോ​ടി​യി​ലേ​റെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 100ല​ക്ഷം കോ​ടി ഡോ​ള​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ യു.​എ.​ഇ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ഗോ​ള ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത്​ രാ​ജ്യം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ മാ​നു​ഷി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം യു.​എ.​ഇ​യോa​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന്​ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ജ്യം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ 80ശ​ത​മാ​നം വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യ​വും വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ചി​ല​വി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ബാ​കി​യാ​ണ്​ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക ആ​ഹ്വാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ങ്കാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വി​ക​സ​ന, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​റാ​ശി​ദ്​ അ​ൽ ഹ​മീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. യ​മ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, ഗ​സ്സ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ബാ​ധി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ണ്​ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നി​ല​വി​ലെ ഗ​സ്സ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ആ​ര​ഒ​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ആ​കെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ 45ശ​ത​മാ​ന​വും യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ്​ എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നും ക​ര, ക​ട​ൽ, ആ​കാ​ശ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ദു​ബൈ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സ്​ വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ 81രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 49ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ മൂല്യമുള്ള സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​െ​പ​ടു​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ 21കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ ഇ​വി​ടെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsEmarat beatshumanitarian aid
    News Summary - UAE humanitarian aid reaches 1 billion people
