    U.A.E
    date_range 16 Aug 2025 9:27 PM IST
    date_range 16 Aug 2025 9:27 PM IST

    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ പിടികിട്ടാപുള്ളിയെ ചൈനക്ക്​ കൈമാറി

    ചൂതാട്ട ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടയാളെയാണ്​ കൈമാറിയത്​
    ദുബൈ: കോടിക്കണക്കിന്​ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ചൂതാട്ട ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടയാളെന്ന്​ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ പിടികൂടി യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ചൈനക്ക്​ കൈമാറി. ദുബൈ പൊലീസാണ്​ ​പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്​. ഇന്‍റർപോൾ ഇയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെ റെഡ്​ നോട്ടീസ്​ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ചൈനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി കണക്കാപ്പെടുന്നയാളാണ്​ പിടിയിലായതെന്ന്​ വാർത്താ എജൻസി റിപ്പോർട്​ ചെയ്തു. യു.എ.ഇയുടെ സഹകരണത്തിന്​ ചൈനീസ്​ അധികൃതർ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്‍റെയും വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്​ സംയുക്​ത സഹകരണവും പ്രവർത്തനവും ശക്​തമാക്കാനുള്ള താൽപര്യവും ചൈനീസ്​ അധികൃതരുടെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    നേരത്തെയും നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ പിടികിട്ടാപുള്ളികളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളെ യു.എ.ഇയിൽ പിടികൂടി നാടുകടത്തിയിട്ടുണ്ട്​. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ മൂന്ന്​ ബെൽജിയം കുറ്റവാളികളെ ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടി കൈമാറിയിരുന്നു.


    News Summary - UAE hands over China’s most wanted in high-profile extradition
