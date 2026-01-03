Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 3 Jan 2026 9:26 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 9:26 AM IST

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗ​സ്സ സ​ഹാ​യ​ക്ക​പ്പ​ൽ ഈ​ജി​പ്ത്​ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗ​സ്സ സ​ഹാ​യ​ക്ക​പ്പ​ൽ ഈ​ജി​പ്ത്​ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി
    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ ആ​രി​ഷ്​ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി​യ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗ​സ്സ സ​ഹാ​യ​ക്ക​പ്പ​ൽ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ക​പ്പ​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ ആ​രി​ഷ്​ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്​ ആ​ദ​ര​വാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ര്​ ന​ൽ​കി​യ ക​പ്പ​ലി​ൽ 7,300ലേ​റെ ട​ൺ സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    അ​വ​ശ്യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നും ത​ണു​പ്പു​കാ​ല വ​സ്​​ത്ര​ങ്ങ​ളും, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പോ​ഷ​ക സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​പ്പ​ലി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2023 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗാ​ല​ന്‍റ്​ നൈ​റ്റ്​ 3 പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ൽ ആ​രി​ഷി​ൽ നി​ന്ന്​ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​ച്ച്​ ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും. എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റെ​ഡ്​ ക്ര​സ​ന്‍റി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റു ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി യു.​എ​ൻ ന​വം​ബ​റി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 2.6 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​ണ്​ രാ​ജ്യം സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ നി​ര​വ​ധി​യാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ യു.​എ.​ഇ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​കൂ​ടാ​തെ നി​ര​വ​ധി രോ​ഗി​ക​ളെ​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ​യും ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച്​ ചി​കി​ൽ​സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - UAE Gaza aid ship arrives at Egyptian port
