Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 6:27 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 6:27 AM IST

    പൈ​ല​റ്റി​ല്ലാ കാ​ർ​ഗോ വി​മാ​നം പ​റ​ത്തി യു.​എ.​ഇ

    അ​ൽ​ഐ​നി​ൽ​ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ വി​ജ​യ​ക​രം​
    പൈ​ല​റ്റി​ല്ലാ കാ​ർ​ഗോ വി​മാ​നം പ​റ​ത്തി യു.​എ.​ഇ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: പൈ​ല​റ്റി​ല്ലാ​തെ സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് പ​റ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്‍ഗോ വി​മാ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് യു.​എ.​ഇ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ‘ഹി​ലി’ എ​ന്ന കാ​ര്‍ഗോ വി​മാ​നം പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ല്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. വ്യ​വ​സാ​യി​കാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ച​ര​ക്കു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് ഈ ​ആ​ളി​ല്ലാ വി​മാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​പൈ​ല​റ്റി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​നം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണ്. അ​ല്‍ ഐ​ന്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഫാ​ല്‍ക​ണ്‍സ് ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് വാ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘ഹി​ലി’ വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ല്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    250 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​രം വ​ഹി​ച്ച് 700 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ദൂ​രം ‘ഹി​ലി’ വി​മാ​ന​ത്തി​ന് പ​റ​ക്കാ​നാ​വും. വ്യോ​മ​ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ പൈ​ല​റ്റി​ല്ലാ വി​മാ​ന​ത്തി​ന്​ ക​ഴി​യും.

    ‘ഹി​ലി’​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ആ​ദ്യ യാ​ത്ര അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ല്‍കു​ന്ന സ്മാ​ര്‍ട്ട് ആ​ന്‍ഡ് ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സു​ര​ക്ഷ, കൃ​ത്യ​ത, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള തീ​വ്ര​മാ​യ ഒ​രു എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ‘ഹി​ലി’ വി​മാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും അ​ഡ്വാ​ന്‍സ്ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി റി​സ​ര്‍ച്ച് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഫൈ​സ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ് അ​ല്‍ ബ​ന്നൈ, എ​ല്‍.​ഒ.​ഡി.​ഡി ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ റാ​ശി​ദ് അ​ല്‍ മ​നൈ, വി​വി​ധ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ഉ​യ​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

