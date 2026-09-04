യു.എ.ഇ ഫെഡറൽ നാഷനൽ കൗൺസിൽ അംഗം സഈദ് റാശിദ് അൽ ആബ്ദി അന്തരിച്ചു

യു.എ.ഇ ഫെഡറൽ നാഷനൽ കൗൺസിൽ അംഗം സഈദ് റാശിദ് അൽ ആബ്ദി അന്തരിച്ചുtext_fields
റാസൽഖൈമ: യു.എ.ഇ ഫെഡറൽ നാഷനൽ കൗൺസിൽ (എഫ്.എൻ.സി) അംഗവും റാസൽഖൈമ പ്രതിനിധിയുമായ സഈദ് റാശിദ് അബ്ദുല്ല അൽ ആബ്ദി അൽ നുഐമി (58) നിര്യാതനായി. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം. തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ റാസൽഖൈമയിലെ അൽ ഹെയ്ലിലുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് പള്ളിയിൽ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം നടന്നു.
തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും എഫ്.എൻ.സി അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കൗൺസിലിന്റെ ഫിനാൻസ്, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. 2023ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3,866 വോട്ടുകൾ നേടി റാസൽഖൈമയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം കൗൺസിലിലേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. സഈദ് അൽ ആബ്ദിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ എഫ്.എൻ.സി സ്പീക്കർ സഖർ ഘോബാഷ് അനുശോചിച്ചു. 2019 മുതൽ രാജ്യസേവനത്തിൽ മാതൃകാപരമായ അർപ്പണബോധവും ആത്മാർഥതയും പുലർത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് സ്പീക്കർ സ്മരിച്ചു. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് പുറമെ റാസൽഖൈമയിലെ ജനങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന കാരുണ്യവാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ആബ്ദിയെന്ന് നാട്ടുകാർ ഓർമിക്കുന്നു. മികച്ചൊരു ജനപ്രതിനിധിയെയാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് സഹപ്രവർത്തകരും പ്രദേശവാസികളും അനുസ്മരിച്ചു.
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