    Posted On
    date_range 6 Sept 2025 9:00 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Sept 2025 9:00 PM IST

    പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ ഇന്ത്യക്ക്​ കൈമാറി യു.എ.ഇ

    2300 കോടിയുടെ വാതുവെപ്പ്​ ഇടപാടിലെ മുഖ്യപ്രതി​യാണ്​ പിടിയിലായത്​
    പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ ഇന്ത്യക്ക്​ കൈമാറി യു.എ.ഇ
    ദുബൈ: നിരവധി കേസുകളിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിയെ യു.എ.ഇ ഇന്ത്യക്ക്​ കൈമാറി. നികുതി വെട്ടിപ്പ്​, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, അനധികൃത ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ, അഹമ്മാബാദ്​ സ്വദേശി ഹർഷിത്​ ബാബുലാൽ ജയിനിനെയാണ്​ യു.എ.ഇ​ ഇന്ത്യക്ക്​ കൈമാറിയതെന്ന്​ സി.ബി.ഐ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. സെപ്​റ്റംബർ അഞ്ചിന്​ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച പ്രതിയെ സി.ബി.ഐ ഗുജറാത്ത്​ പൊലീസിന്​ ​കൈമാറി. ഗജറാത്ത്​ പൊലീസിന്‍റെ അഭ്യർഥനയിൽ 2023ലാണ്​ ഇയാൾക്കെതിരെ ഇന്‍റർപോൾ റെഡ്​ നോട്ടിസ്​ പുറപ്പെടുവിച്ചത്​. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായും കൈകോർത്താണ്​ പ്രതിയെ പിടികൂടിയും തുടർന്ന്​ ഇന്ത്യയിലേക്ക്​ നാടുകടത്തിയതും.

    ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്കുകൾ വഴി ഏതാണ്ട്​ 2,300 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട്​ നടന്ന വാതുവെപ്പ്​ റാക്കറ്റിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണ്​ ഹർഷിത്​ ബാബുലാൽ ജയിൻ എന്നാണ്​ ഗുജറാത്ത്​ പൊലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച്​ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യുന്നത്​. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ 481 എകൗണ്ടുകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 9.62 കോടി രൂപയും അനധികൃത ഇടപാടുമായി ബന്ധമുള്ള 1,500 എകൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചതായി സ്​റ്റേറ്റ്​ മോണിറ്ററിങ്​ സെല്ലിന്‍റെ (എസ്​.എം.സി) ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്​പെക്ടർ ജനറൽ നിർലിപ്ത റായ്​ പറഞ്ഞു. ഇന്‍റർപോൾ റെഡ്​നോട്ടീസിന്​ പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ്​ യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇയാളെ അറസ്റ്റ്​ ചെയ്യുന്നത്​. 2023 മാർച്ചിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ വാണിജ്യ കെട്ടിിടത്തിൽ നടന്ന റെയ്​ഡിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ ഇയാൾ രാജ്യം വിടുന്നത്​. തുടർന്ന്​ എസ്​.എം.സി അന്വേഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാതുവെപ്പുമായി ഇടപാടാണ്​ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ്​ ഗുജറാത്ത്​ പൊലീസിന്‍റെ അവകാശവാദം. അതേസമയം, ഇന്‍റർപോളിന്‍റെ സഹകരണത്തിലൂടെ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്​ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലായി 100ലധികം പ്രതികളെയാണ്​ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചതെന്ന്​ സി.ബി.ഐ വ്യക്​തമാക്കി.

    TAGS:UAE NewsIndiagulf news malayalam
