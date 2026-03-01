Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    1 March 2026 6:30 PM IST
    1 March 2026 6:30 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ യാത്ര മുടങ്ങിയവരുടെ ചെലവുകൾ ഡി.സി.എ.എ വഹിക്കും

    യു.എ.ഇയിൽ യാത്ര മുടങ്ങിയവരുടെ ചെലവുകൾ ഡി.സി.എ.എ വഹിക്കും
    ദുബൈ: വ്യോമ പാത താൽകാലികമായി അടച്ചത്​ മൂലം വിമാന സർവിസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ യു.എ.ഇയിൽ​ കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാരുടെ മുഴുവൻ ചെലവുകളും വഹിക്കുമെന്ന്​ ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി (ജി.സി.എ.എ) അറിയിച്ചു. ട്രാൻസിറ്റ്​ യാത്രക്കാർക്ക്​ ഭക്ഷണവും താൽകാലിക താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

    കൂടാതെ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക്​ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക്​ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ക്രമീകരിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഏതാണ്ട്​ 20,000 യാത്രക്കാരെയാണ്​ വിവിധ എയർപോർട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്​. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വിമാന സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളും ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനികളും സംയോജിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജി.സി.എ.എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില വിമാനങ്ങളുടെ റൂട്ട് മാറ്റൽ, പുനഃക്രമീകരണ പ്രക്രിയകൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ, സാധ്യമായ തിരക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പാസഞ്ചർ ടെർമിനലുകളിൽ ഓൺ-ഗ്രൗണ്ട് ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ നടന്നുവരികയാണ്​. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്ന്​ അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

