    23 Oct 2025 7:02 AM IST
    23 Oct 2025 7:02 AM IST

    എ​ട്ട്​ അ​വ​ശ്യമ​രു​ന്നു​ക​ൾ വികസിപ്പിച്ച്​​ യു.​എ.​ഇ

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച മ​രു​ന്നു​ക​ൾ മു​ബാ​ദ​ല ബ​യോ ആ​ണ്​ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്​
    എ​ട്ട്​ അ​വ​ശ്യമ​രു​ന്നു​ക​ൾ വികസിപ്പിച്ച്​​ യു.​എ.​ഇ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ദേ​ശീ​യ മ​രു​ന്ന്​ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച എ​ട്ട്​​ അ​വ​ശ്യ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​​​ യു.​എ.​ഇ. അ​ബൂ​ദ​ബി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ലൈ​ഫ്​ സ​യ​ൻ​സ​സ്​ ക​മ്പ​നി​യാ​യ മു​ബാ​ദ​ല ബ​യോ​യു​ടെ സ​ബ്​​സി​ഡി​യ​റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ​ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു വ​രു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ളും പു​തു​താ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളി​ലും ത​ല​ച്ചോ​റി​ലും ര​ക്തം ക​ട്ട​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആ​ന്‍റി​ഗോ​കു​ല​ന്‍റാ​യി റി​വ​റോ​ക്സാ​ബാ​ൻ, ബാ​ക്ടീ​രി​യ മൂ​ല​മു​ള്ള അ​ണു​ബാ​ധ ത​ട​യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആ​ന്‍റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്​ ആ​യ ലൈ​ൻ​സോ​ളി​ഡ്, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ ശേ​ഷം അ​ന​സ്​​തേ​ഷ്യ തു​ട​രാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സു​ഗ​മ്മ​ഡെ​ക്സ്, ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഫം​ഗ​സ് അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​ന്‍റി​ഫം​ഗ​ലാ​യ ഫ്ലൂ​ക്കോ​ണ​സോ​ൾ, അ​ർ​ബു​ദ ചി​കി​ത്സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഓ​ക്കാ​നം, ഛർ​ദി എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ന്ന ഒ​ണ്ടാ​ൻ​സെ​ട്രോ​ൺ, വേ​ദ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ലോ​ക്ക​ൽ അ​ന​സ്തെ​റ്റി​ക് ആ​യ ബു​പി​വാ​കൈ​ൻ, ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഫം നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സോ​ഡി​യം ക്ലോ​റൈ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഹ​ലേ​ഷ​ൻ സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മു​ബാ​ദ​ല ബ​യോ​യു​ടെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഗ​ൾ​ഫ്​ ഇ​ൻ​ജെ​ക്ട്, വെ​ൽ​ഫാ​ർ​മ, ബ​യോ​വെ​ൻ​ച്വ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തും ഗ​ൾ​ഫ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്കം. ലൈ​ഫ്​ സ​യ​ൻ​സ​സി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ.

