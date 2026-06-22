ഗസ്സയിൽ സഹായമെത്തിച്ച് യു.എ.ഇ; 64 ട്രക്കുകളിലായി എത്തിയത് 786 ടൺ അവശ്യവസ്തുക്കൾ

ഗസ്സയിൽ സഹായമെത്തിച്ച് യു.എ.ഇ; 64 ട്രക്കുകളിലായി എത്തിയത് 786 ടൺ അവശ്യവസ്തുക്കൾtext_fields
ദുബൈ: ഈ ആഴ്ച 64 ട്രക്കുകളിലായി 786 ടൺ ഭക്ഷണപ്പൊതികളും താൽക്കാലിക പാർപ്പിട സാമഗ്രികളും ഗസ്സയിലെത്തിച്ച് യു.എ.ഇയിലെ സഹായ സംഘങ്ങൾ. ‘ഓപറേഷൻ ഷിവൽറസ് നൈറ്റ് 3' വഴി ഗസ്സ മുനമ്പിലെ ഫലസ്തീൻ ജനതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാനുഷിക സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.
ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ മാനുഷിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഗസ്സയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി, അൽ അരീഷിലെ യു.എ.ഇ മാനുഷിക സഹായ സംഘം നിരന്തരം ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഗസ്സ മുനമ്പിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും അവരെ പിന്തുണക്കാനുമുള്ള യു.എ.ഇയുടെ തുടർ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സഹായ സംഘങ്ങൾ.
ഈജിപ്ഷ്യൻ അധികൃതരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ഗസ്സ മുനമ്പിലേക്കുള്ള സഹായങ്ങളുടെ സുഗമമായ ഒഴുക്കിനും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് സമയബന്ധിതമായി പ്രതികരിക്കാനും ഇത് സഹായകരമാകുന്നു. ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് പിന്തുണ തുടരുന്നതിനായുള്ള യു.എ.ഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ സാക്ഷ്യമാണ് 'ഓപറേഷൻ ഷിവൽറസ് നൈറ്റ് 3'.
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