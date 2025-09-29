Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 29 Sept 2025 8:59 AM IST
    date_range 29 Sept 2025 8:59 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ യു.​എ​ന്നി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ

    സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ല​നാ സാ​കി നു​സൈ​ബ യു.​എ​ന്നി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​
    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ യു.​എ​ന്നി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ
    സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ല​നാ സാ​കി നു​സൈ​ബ യു.​എ​ന്നി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യും സ്ഥി​ര​മാ​യും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ചും യു.​എ​ന്നി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യു​ടെ 80ാമ​ത്​ സെ​ഷ​നി​ൽ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ല​നാ സാ​കി നു​സൈ​ബ​യാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​​യ​ത്. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണം, അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണം, ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ത​ട​വു​കാ​രെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണം എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​തും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച​ത്.

    മൂ​ന്ന് ഇ​മാ​റാ​ത്തി ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന, മൊ​റോ​ക്ക​ൻ സ​ഹാ​റ​യി​ലെ മൊ​റോ​ക്ക​ൻ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​റ്റു വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

