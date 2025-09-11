Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    നെതന്യാഹുവിന്‍റെ പ്രസ്താവനയെ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    ഖത്തറിന്റെ സുരക്ഷ ഗൾഫ് സുരക്ഷയുടെ അവിഭാജ്യഘടകം
    നെതന്യാഹുവിന്‍റെ പ്രസ്താവനയെ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ
    ദുബൈ: ഖത്തറിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതാന്യാഹു നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ. ഖത്തറിന്റെ സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും മുഴുവൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയുടെയും സുസ്ഥിരതയുടെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന്​ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം മുഴുവൻ ഗൾഫ് സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂടിനെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്​. ഖത്തറിനെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ഭീഷണി മേഖലയെ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും യു.എ.ഇ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:Benjamin Netanyahu UAE News Ministry of External Affairs statement Qatar uae condemns
