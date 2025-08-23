Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 8:26 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 8:26 PM IST

    അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ്​ ബാങ്കിലെ ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റ പദ്ധതിയെ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ്​ ബാങ്കിലെ ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റ പദ്ധതിയെ അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ
    cancel

    ദുബൈ: അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ്​ ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ കുടിയേറ്റ പദ്ധതിയെയും ഗസ്സയിൽ തുടരുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള സൈനിക നടപടികളെയും ശക്​തമായി അപലപിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്ത്​ യു.എ.ഇ. വിദേശ കാര്യ മന്ത്രാലയമാണ്​ പ്രസ്താവനയിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്​തമാക്കിയത്​. ഇത്തരം നടപടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പ്രമേയങ്ങളുടെയും ഗുരുതര ലംഘനമാണെന്നും നീതിയുക്​തവും സമഗ്രവുമായ സമാധാനം കൈവരിക്കാനും സ്വതന്ത്ര ഫലസ്​തീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കാനുമുള്ള പ്രദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ ശ്രമങ്ങളെ തുരങ്കംവെക്കുന്നതുമാണെന്നും പ്രസ്​താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    വർധിച്ചുവരുന്ന മാനുഷിക ദുരിതവും പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയും ഉൾപ്പെടെ, തുടർച്ചയായ ആക്രമണത്തിന്റെ വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുടിയേറ്റ വ്യാപനവും സൈനിക നടപടികളും ഉടനടി നിർത്തലാക്കണമെന്ന് യു.എ.ഇ പ്രസ്താവനയിൽ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ നിയമ ലംഘനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമസാധുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നീതിയുക്തവും സമഗ്രവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയക്ക്​ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsIsraeli settlementoccupied West Bankuae condemns
    News Summary - UAE condemns Israeli settlement plan in occupied West Bank
    Similar News
    Next Story
    X