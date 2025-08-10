Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനിക...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 6:52 AM IST

    ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനിക അധിനിവേശം: അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്കം വ​ൻ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കും
    ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനിക അധിനിവേശം: അപലപിച്ച്​ യു.എ.ഇ
    cancel

    ദു​ബൈ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ സൈ​നി​കാ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ. നീ​ക്കം ക​ടു​ത്ത പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കാ​നും ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ഇ​ട​യാ​ക്കും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വും യു.​എ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ലും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണം.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തോ അ​വ​രെ കു​ടി​യി​റ​ക്കാ​നോ ഉ​ള്ള ഏ​ത്​ ശ്ര​മ​ത്തെ​യും യു.​എ.​ഇ എ​തി​ർ​ക്കും. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaIsraeli militaryuae condemns
    News Summary - UAE condemns Israeli military invasion of Gaza
    Similar News
    Next Story
    X